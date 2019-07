Aún no hay acuerdo con Rutas de Lima para nuevo trazo de autopista Ramiro Prialé

Responde a las protestas. Luego que esta mañana, vecinos del distrito de Chaclacayo -encabezados por su alcalde, Manuel Campos- realizarán una protesta en contra del nuevo trazo de la ampliación de la autopista Ramiró Priale, el alcalde de Lima aseguró que todavía no hay un acuerdo con Rutas de Lima para el nuevo trazo del tramo 3 de la citada autopista.

"A la fecha, no hemos establecido un nuevo trazo (del tramo 3) en la autopista Ramiro Prialé, lo único que hemos hecho dentro del proceso de evaluación conjunta con Rutas de Lima es poner alternativas -varias- para poder mejorar el trazo que se tiene a la fecha, que está realmente abandonado ya que no se ha avanzado en nada y siempre buscando el menor impacto; así como la mayor eficiencia y siempre pensando que los ciudadanos son nuestro eje", explicó Jorge Muñoz en RPP Noticias.

A reglón seguido, el burgomaestre dijo todo lo que se está planteando -como parte de las renegociaciones con las concesionarias de los peajes, en este caso con Rutas de Lima - se busca llevar adelante, sin afectar un activo crítico nacional como es la Central Hidroeléctrica de Huampaní.

"El trazo que estaba establecido (para el tramo 3) y que hemos encontrado nosotros afecta a esta central así como al Colegio Mayor y algunas urbanizaciones, que ni siquiera se habían mapeado en la acción que se debió haber tenido. Todo esto ha hecho poner sobre la mesa -de cara a esta negociación en marcha- alternativas de mejora y soluciones que estamos buscando (aún). (Por lo que) no me parece responsable llamar a un paro o tomar la carrera, sin ni siquiera tener una situación que justifique una cosa de esta naturaleza y aún cuando hubiese una situación que justifique eso no el camino responsable o legal", acotó.

En ese sentido, reiteró el próximo miércoles 24 de julio se darán los resultados del proceso de evaluación conjunta tanto con Rutas de Lima como con Línea Amarilla.