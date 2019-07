Hay 363 grandes proyectos de inversión por US$115,000 millones en  el país

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) identificó que, nivel nacional, existe una cartera de inversión de 363 grandes proyectos de infraestructura de uso público y privado, estimados en US$ 115,467 millones.

Esta información está comprendida en la “Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024”, que elabora IEDEP, y comprende proyectos de inversión privada (159), inversión pública (120), Asociaciones Público – Privadas (48) y Obras por Impuestos (36), distribuidos en 14 sectores económicos, con fecha de corte abril del 2019.

“Estos proyectos de inversión representan alrededor del 50% del PBI del presente año y fueron seleccionados considerando solo aquellos con una inversión mínima de US$ 10 millones. De materializarse esta cartera se impulsaría el crecimiento económico revertiendo la tendencia decreciente de la economía”, consideró César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

Analizando los 14 sectores económicos, el sector Minero alcanza la mayor participación con 59 proyectos los cuales están ubicados en 16 regiones del país y que demandarían US$ 52,927 millones (45,8% del total de la inversión estimada).

Le sigue en importancia, el sector Hidrocarburos con US$ 23,441 millones (20,3%) con 16 proyectos en 19 regiones, seguido de Transporte US$ 16.964 millones (14,7%) y Electricidad US$ 8,741 millones (7,6%) con 76 y 48 proyectos, respectivamente.

En Otros Sectores se han identificado 164 proyectos cotizados en US$ 13,394 millones, agrupado inversiones dirigidas a actividades como Agua y Saneamiento (42 proyectos), Salud (26), Educación (23), Irrigación (15) y Retail (14), entre otros.

Lima, Cusco y Arequipa son las tres regiones con mayor participación en el PBI nacional, pero también cuentan con un mayor número de proyectos de inversión con 45, 32 y 30, respectivamente. En el otro extremo, con menos proyectos, figuran Madre de Dios (1), Tumbes (3), Tacna (4) y Amazonas, Ayacucho, Loreto, San Martín con 5 proyectos cada uno.

Respecto a las regiones que captan mayores montos de inversión destacan Cajamarca (US$ 19.178 millones), Piura (US$ 13.442 millones), Lima (US$ 12.406 millones) y Apurímac (US$ 11.838 millones), que en conjunto concentran casi la mitad de las inversiones.

“En el caso de Cajamarca, el 86,9% de dicho monto corresponde a inversión minera. En Piura, el 59,2% se canaliza a hidrocarburos y el 30,9% a minería. Lima tiene el 64,8% de la inversión dirigida al sector Transporte.

Mientras en Apurímac, el 85,0% compete a minería. Además, existen 54 proyectos multiregionales que fueron distribuidos equitativamente entre las regiones de influencia”, precisó Peñaranda.