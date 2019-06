Hay 25 proyectos mineros en manos del Senace por US$ 9,428 millones

A la fecha, el Senace tiene veinticinco proyectos mineros por evaluar por un monto total de US$ 9,428 millones.

Estos proyectos, según dijo su presidente ejecutivo Alberto Barandiarán, corresponden a Estudios de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) y Modificatorias de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).

Entre los Estudios de impacto Ambiental detallado que evalúa el Senace figuran Shalipayco por un monto de US$ 5 millones; Romina 2 por US$ 1.5 millones; Los Chancas por US$ 2.5 millones; Zafranal por US$ 1,122 millones, entre otros.

Por el lado de las MEIA están Las Águilas por US$ 3 millones; Colquijirca por US$ 5 millones; Poderosa por US$ 2.5 millones; MEIA Tantahuatay; MEIA Pampa de Pongo por US$ 2,500; MEIA Toromocho por US$ 1, 355 millones; entre otros.

Cabe precisar que del total de expedientes ingresados al Senace de los diferentes sectores, de transporte corresponden el 35% del total y minería son el 28% del total.

El total de expedientes ingresados llega a 1,287 de los cuales 1,167 ya fueron evaluados.

“Tenemos 34 expedientes (EIA-d y MEIA) aprobados por un valor de US$ 10,316 millones”, mencionó durante el VII Encuentro de Mineros y Proveedores Minpro 2019.