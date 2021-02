Desde el 2011 a la fecha, hay 101 proyectos de infraestructura agrícola a cargo del Ministerio de Agricultura (ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), por S/ 248 millones, que están paralizados, según reconoció el ministro del sector, Federico Tenorio.

En sesión de la Comisión Agraria, el funcionario señaló que 56 de esos proyectos corresponden al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y otros 43 al programa Agrorural, ambos unidades ejecutoras del Midagri.

La mayoría de obras inconclusas se ubican en La Libertad, Áncash, Ayacucho, Lambayeque, Piura, entre otras 14 regiones.

En el 55% de los casos, las paralizaciones se deben, según explicó el ministro, a resoluciones de contratos por incumplimiento.

“Es decir, se cumplieron los plazos de ejecución de obras y los contratistas habían avanzado solo entre 20 y 50% (de la construcción), ante lo cual la unidad ejecutora paralizó (el proyecto)”, explicó.

Otro 27% de las iniciativas se vieron paradas debido a que las empresas contratistas encargadas de las obras o el concesionario del proyecto plantearon medidas arbitrales a la unidad ejecutora por temas de financiamiento o costos (no previstos).

Deficiencias

Además, indicó que se presentan muchas deficiencias en los expedientes técnicos de las obras, y algunos de ellos no cuentan con costos actualizados, o no toman en cuenta las condiciones del subsuelo donde deben desarrollarse, y no hay recursos para concluir las obras.

En un 11% la causa de la paralización de las obras fue por factores climáticos, por ejemplo inundaciones o exceso de lluvias que impidieron continuar obras, y en un 7% los proyectos se tuvieron que paralizar por conflictos sociales.

Chavimochic III. El ministro Federico Tenorio afirmó que su sector va a iniciar el proceso de reactivación del proyecto Chavimochic III, pero admitió que este año será difícil retomar sus obras, que están paralizadas debido a que están en proceso de arbitraje.