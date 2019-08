En julio, la venta de vehículos livianos dio algunas señales de recuperación tras varios meses de desempeño negativo, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Asimismo, el financiamiento para la compra de autos volvió a crecer en los últimos meses, resaltó la Asociación de Bancos (Asbanc).

“La recuperación en la venta de autos nuevos del último mes indicaría un cambio de tendencia”, consideró Antonio Di Paola, gerente de Negocios de la edpyme Acceso Crediticio.

Destacó que pese al menor crecimiento económico las entidades financieras que participan en el negocio de créditos vehiculares están agresivas de cara a lanzar ofertas atractivas a sus clientes.

Tal inclinación de las instituciones financieras por ‘armar’ ofertas más atractivas está alineada al interés de los concesionarios de elevar la venta de vehículos.

“Estas concesionarias, que tienen alianzas con instituciones financieras, lo que quieren es vender más carros; entonces, hay muchas ofertas en el mercado”, dijo Di Paola.

Glenn Fort, vicepresidente de Banca Mayorista de BanBif, opinó que en un contexto en que el consumo privado aún crece, el sector automotor está deshaciéndose de stock y generando margen, incluso ahora de forma más acelerada por la disminución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para autos de menor cilindrada.

Descuentos

La publicidad en medios refleja estas propuestas atractivas de entidades financieras y concesionarios automotrices. Por ejemplo, se vienen ofreciendo bonos de descuento sobre el precio final del vehículo de US$ 3,000, US$ 5,000 y hasta de US$ 8,000.

Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de AAP, consideró que esta estrategia comercial de bonos de descuento es relevante para impulsar la venta de autos de los concesionarios en el escenario actual de crecimiento económico por debajo del potencial.

Además, ayuda a los comercializadores a deshacerse del stock de vehículos del 2019. “Eso dependerá de las políticas de stocks que tengan los asociados, las cuales se van ajustando a las nuevas condiciones del mercado”, afirmó.

Bonos

Di Paola destacó que los bonos de descuento son de dos tipos. Por un lado, está el bono que dan las propias marcas de vehículos y, por el otro, un bono adicional que entregan las instituciones financieras cuando la compra del auto se hace a través de un crédito.

“Si bien esas son decisiones comerciales de los propios asociados (de AAP), considerando que las perspectivas sobre la economía para la segunda parte del año no son las óptimas, podríamos esperar que dichas campañas continúen en lo que resta del año”, estimo Morisaki.

Inicial

En general, se ha intensificado la competencia de la banca en los préstamos vehiculares a través da cuotas iniciales más bajas y plazos de pago más largos (Gestión 02.08.2019). Di Paola refirió que hay entidades financieras que ofrecen incluso una cuota inicial cero.

“Esta oferta es un gancho comercial que se utiliza en la publicidad, pero se dirige a clientes con buena calificación crediticia, no es para todos”, acotó el ejecutivo.

“Creemos que continuarán las diversas estrategias de ventas de las empresas, además de promociones y precios competitivos; asimismo, el lanzamiento de nuevos modelos en diversas categorías y la expansión de locales de venta y posventa a nivel nacional”, manifestó Morisaki.

Las ofertas agresivas de la banca, la reducción del ISC y, en menor medida, el plan pico y placa impulsarían la venta y financiamiento de autos nuevos y seminuevos hacia el cierre del año, proyectaron los expertos.

La Cifra

5.1%



Se reduce costo de créditos vehiculares en moneda nacional