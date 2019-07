Habrá más control sobre líneas de crédito adicionales en las tarjetas

Si tiene una tarjeta de crédito es muy probable que su banco se haya comunicado con usted para ofrecerle una línea paralela. Se trata de un financiamiento adicional que no afecta la línea de crédito original de la tarjeta.

En los últimos años las líneas paralelas han sido uno de los productos financieros de mayor crecimiento, pues se obtienen con rapidez, y también los bancos muestran gran interés por colocar este tipo de financiamiento.

En este contexto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó ayer un proyecto de norma que, entre otras medidas, plantea un mayor control sobre estas líneas adicionales asociadas a las tarjetas de crédito, para prevenir riesgos de sobreendeudamiento de los clientes.

Oferta separada

Así, la propuesta reconoce formalmente a las líneas paralelas como financiamiento adicional a las líneas de crédito de las tarjetas en manos de los clientes, por lo que su oferta y registro por parte de los bancos debe realizarse de forma separada.

Hoy las cuotas del financiamiento paralelo se pagan en plazos de entre seis y 48 meses. Pero algunas entidades financieras suman el pago mensual de las líneas paralelas al pago mínimo del consumo de las tarjetas de crédito. Además, el monto del préstamo paralelo suele tener como referencia la línea de crédito aprobada de la tarjeta, y hay bancos que otorgan dos o más de estos financiamientos adicionales.

Seguridad

Los cambios planteados por el proyecto buscan, entonces, brindar mayores mecanismos de protección en las etapas de contratación, uso y cancelación de las tarjetas de crédito y débito, señaló la SBS.

Para ello, también se propone modificar la definición de estos dos productos en sintonía con los avances tecnológicos que se están dando en el sistema financiero local.

Con estas propuesta las tarjetas de crédito y débito serán reconocidas como medios de pagos que pueden tener soportes en mecanismos distintos al plástico, por ejemplo, teléfonos móviles, dispositivos (para pagos) sin contacto y códigos QR. La opción de hacer compras por Internet y consumos en el extranjero con estos plásticos tendrá que ser aceptada por los clientes en el momento de su contratación.

Actualmente, estos servicios suelen ser incorporados en las tarjetas sin dar información previa al usuario.

Otra medida será simplificar y priorizar el estado de cuenta que reciben los tarjetahabientes, para que estos puedan tomar las mejores decisiones.

Para fortalecer las medidas de seguridad en las operaciones con las tarjetas, la propuesta de la SBS establece que las empresas financieras ofrezcan a sus usuarios la activación del servicio de notificaciones cuando el cliente realice alguna transacción.

De esa forma los clientes podrán reaccionar ante operaciones que no han realizado.Los bancos estarán obligados a adoptar medidas de seguridad para el procesamiento y aprobación de esas transacciones, ya sea mediante el chip de las tarjetas u otros mecanismos.

La operaciones no reconocidas con tarjetas es uno de los principales reclamos de los usuarios del sistema financiero, según la SBS (Gestión 28.02.2018). El proyecto reconocerá nuevos supuestos de responsabilidad de las entidades financieras frente a estos casos.

Cuando se trate de una operación no solicitada por el titular, no se cumplan con los requerimientos de autenticación del cliente, se realicen operaciones posteriores al bloqueo de la línea, cancelación o expiración de la tarjeta de crédito, el banco asumirá la responsabilidad de operaciones no reconocidas.

