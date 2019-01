Guerra comercial ofrece oportunidades a accesorios de moda y regalo del Perú en EE.UU.

La industria de tiendas de regalo y tarjetas en los Estados Unidos habría alcanzado los US$ 16,800 millones el 2018, con proyecciones de crecimiento de 0.3% entre el 2018 y 2023, según la consultora IBIS World, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.



Asimismo, según esta fuente, este mercado está segmentado en souveniers y novelty items, con una participación de 26.9%, prendas de vestir y bisutería 17.3%, decoraciones para festividades 15%, artículos de casa y cocina 12.8% y tarjetas de regalo 8.8%.



Por lo tanto, los dos primeros grupos, relacionados con accesorios de moda, concentran casi la mitad del mercado con un 44.5% de participación.



Por su parte, la revista Gifts & Decorative Accessories, especializada en el sector de regalo, informó recientemente acerca de las tendencias y el pronóstico del mercado de accesorios de moda para el 2019.



Al respecto, destacó la importancia que tendrán los detalles en este tipo de productos, lo cual se logra a través de diseños creativos y mezclas de materiales que brindan una imagen única y diferenciada.



Del mismo modo, debido a la creciente conciencia global de la población, los consumidores estarán cada vez más interesados en el concepto de moda sostenible, que se refiere a un proceso de producción que respeta el medio ambiente y la ética laboral.



En referencia a los principales productos del segmento de accesorios de moda que los consumidores norteamericanos planean comprar el próximo año en una tienda de regalo, destacan esencialmente las bolsas de mano con el 45% de los encuestados, chalinas 41%, bisutería 39%, medias 32%, sombreros o gorros 27%, correas 26%, pantuflas (slippers) 21%, ponchos 18% y pantis (leggins) 16%.



Una de las razones principales que han influido en que los consumidores hayan elegido los bolsos de mano como el producto principal de accesorios de moda, según la revista Gifts & Decorative Accessories, se debe a que una mujer necesita llevar sus objetos de valor con estilo, ya sea para guardar cosas esenciales para un día o varios artículos para un fin de semana.



Asimismo, entre las principales tendencias en bolsas de mano, destacan en primer lugar, el concepto “multipropósito”, que se refiere a la versatilidad que puede ofrecer el producto, con posibilidades de convertirse desde una cartera de diseño cruzado hasta una mochila. Así, los diseños reversibles y las aplicaciones como el pega pega contribuyen con este objetivo.



La segunda tendencia es el interés por texturas suaves que generan una sensación de comodidad, denominada “cozy vibe”. Es decir, los consumidores no solamente tienen interés por bolsos que se vean bien, sino también por aquellos que puedan tocar y sentir una buena textura.



Finalmente, se encuentran las formas distintivas, como las circulares y aquellas en forma de cajas, que trasmiten un estilo elegante y que permite al consumidor tener un producto funcional y a la vez de moda.



Chalinas y pashminas

En referencia a las chalinas y pashminas, el estudio mencionó que obtuvieron el segundo lugar debido a las diferentes formas que pueden ser utilizadas y combinadas con otras prendas de vestir, además de que tienen un tamaño están dar para personas de todas las edades.



Entre las tendencias de este producto destacan la inclusión de mensajes específicos como frases inspiracionales y referencias literarias, así como mapas de las principales ciudades y del mundo, como consecuencia del surgimiento del orgullo regional e influencias culturales.



Para poner en contexto estas tendencias y entender la potencialidad del mercado, solo basta con revisar las cifras de las importaciones norteamericanas de algunos de estos productos.



Por ejemplo, en el 2017 Estados Unidos importó un valor de US$ 3,100 millones en bolsos de mano, US$ 1,200 millones en medias y US$ 561 millones en chalinas, los dos primeros con crecimientos positivos, siendo su principal proveedor China.



No obstante la importancia de China como país proveedor, la industria de accesorios de moda de Estados Unidos se ha visto fuertemente afectada durante el segundo semestre del 2018, debido a los aranceles adicionales de 10% impuestos a los productos del país asiático desde el 24 de setiembre en algunos de los principales productos, como los bolsos de mano, billeteras, sombreros, correas, entre otros.



Dependencia de China

Sobre esta coyuntura, Karen Giberson, presidenta del Consejo de Accesorios, indicó recientemente que “presenció de primera mano, cómo las empresas de esta industria tienen una alta dependencia en China y una gran falta de diversificación de su cadena de suministro”.



Además, dijo que si bien todavía varias de las categorías de la industria de accesorios no se han visto impactadas por estos aranceles, como las chalinas, ponchos, medias, guantes, entre otros, se anticipa que podrían ser afectadas en el futuro si es que la llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos se agudiza.



Esta nueva realidad está llevando a muchas empresas estadounidenses a buscar alternativas de provisión, por lo que el Perú podría tener una oportunidad considerando que ya exporta varios de los productos dentro del sector de accesorios.



Específicamente, en el 2017 concretó envíos totales al mundo de accesorios por US$ 21.5 millones, de los cuales US$ 11.8 millones fueron exportados a Estados Unidos, es decir, el 52.5% del total.



Entre los productos destacados se encuentran las medias de algodón y alpaca por US$ 5.8 millones, chalinas de alpaca US$ 1.7 millones, gorros US$ 1.8 millones, bolsos de mano US$ 518,200, guantes de alpaca US$ 725,000 y ponchos de alpaca US$ 551,500, los cuales han sido identificados como los que tendrán alta demanda en el mercado norteamericano el 2019.



Es más, tomando en cuenta las tendencias sobre las preferencias con respecto a diseños creativos y únicos, así como las mezclas de materiales, la oferta peruana tiene la oportunidad de posicionarse por su experiencia textil milenaria.



Por ejemplo, los diversos materiales con los que cuenta el Perú como la alpaca, la vicuña, el algodón Pima y tintes naturales como la cochinilla, así como el proceso de producción sostenible que se utiliza con estos insumos, pone al Perú en una posición de ventaja, no solo por su capacidad de producir accesorios diferenciados, sino también por los beneficios arancelarios existentes gracias al TLC con Estados Unidos.



Sin embargo, sus posibilidades se podrán materializar en tanto y en cuanto las empresas peruanas desarrollen una oferta alineada con las nuevas tendencias de este mercado cada vez más competitivo.