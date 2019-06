Guerra comercial afectaría mercado de fusiones y adquisiciones

Desde ya, una megatransacción está en riesgo debido a la disputa comercial entre Estados Unidos y China: un pedido masivo por parte de aerolíneas chinas de aviones de Boeing Co. que puede valer más de US$ 30,000 millones.

El miércoles, una noticia de Bloomberg News detallaba la importancia del acuerdo para ambas partes y cómo las conversaciones pueden dar un giro precario debido a las crecientes tensiones entre sus países. Pero el asunto de Boeing llama la atención sobre un riesgo aún mayor: a saber, que la guerra comercial podría complicar los gigantescos acuerdos de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), el modelo de acuerdo que ha mantenido al mercado unido incluso cuando otros tipos de negociaciones se han desacelerado.

Este año se ha registrado un número inusualmente alto de fusiones y adquisiciones en el rango de US$ 20,000 millones en adelante, como la absorción de Celgene Corp. por parte de Bristol-Myers Squibb Co. y el acuerdo anunciado la semana pasada entre Global Payments Inc. y Total System Services Inc.

De hecho, el volumen promedio de las transacciones de M&A hasta el momento en el 2019 estableció un récord. La tendencia es aún más pronunciada cuando se observan combinaciones que involucran solo a empresas de Estados Unidos.

A pesar del flujo constante de grandes fusiones, el acuerdo global se ha reducido un 16% en general. Esto se debe a que las transacciones en el rango entre US$ 1,000 millones y US$ 5,000 millones, que generalmente se consideran como la principal fuente de ingresos del mercado de fusiones y adquisiciones, se han reducido significativamente en todas las regiones.

El posible acuerdo de Boeing con las aerolíneas chinas no está sujeto a M&A, pero muestra que la toma de decisiones corporativas está influenciada por conflictos geopolíticos. Si algo en la escala de un pedido de aviones de US$ 30,000 millones se descarrilase, también podrían frustrarse las megafusiones altamente sensibles a temas como la confianza del director ejecutivo, los mercados abiertos y las cadenas de suministro transfronterizas. Y sin estas grandes transacciones, el mercado de fusiones y adquisiciones podría agotarse.

"Si los grandes acuerdos comienzan a disminuir y no consigues un repunte en el nivel ideal [los acuerdos entre US$ 1,000 millones y US$ 5,000 millones], creo que el segundo semestre del año podría ser más problemático", dijo Mark Shafir, codirector de fusiones y adquisiciones globales en Citigroup Inc., durante la conferencia Bloomberg Invest New York el miércoles.

Cuando las empresas estudian sus cadenas de suministro, esto "comienza a convertirse en un problema de confianza", dijo. Muchos dependen de piezas de China y México o de las ventas en esas naciones.

Un año después de que Donald Trump fuera elegido presidente, escribí sobre cómo los adquirentes gastaban mucho menos dinero de lo habitual en las empresas estadounidenses, tal vez debido a las opiniones más aislacionistas de la Casa Blanca que hacen de Estados Unidos un lugar un poco menos atractivo para realizar adquisiciones.

La guerra comercial, junto con el papel de vigilancia más amplio que parece estar jugando la Comisión para la Inversión Extranjera en Estados Unidos (conocida como CFIUS), podría obstaculizar nuevamente las consideraciones de fusiones transfronterizas.

Ya sea que se trate de la venta de un avión de pasajeros Boeing o de una toma de control tecnológica, las tensiones comerciales son una mala noticia para las megatransacciones.