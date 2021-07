Los gremios del sector inmobiliario se mostraron en contra de la medida de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con la que se impide la construcción de viviendas de interés social en algunos distritos limeños, por lo que pidieron que se modifique la ordenanza emitida por la comuna.

“Exhortamos a que se modifique la Ordenanza N°2361-2021, ya que con su implementación la MML estaría excediendo sus atribuciones, al pretender generar restricciones y limitaciones al alcance de la política nacional de promoción de la vivienda de interés social (VIS) del MVCS”, dijeron la Asociación de empresas inmobiliarias (ASEI), la Asociación de desarrolladores inmobiliarios del Perú (ADI Perú) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Las tres asociaciones empresariales calificaron la decisión del municipio de “discriminatoria, arbitraria e inconsistente en lo jurídico, técnico y económico” debido a que “pretende prohibir la construcción de proyectos inmobiliarios en ciertas zonas de la ciudad de Lima a solo criterio de la MML”.

“Una ordenanza como esta, en medio del impacto social y económico causado por la crisis sanitaria: atenta contra los peruanos que residen o quieren residir en Lima, discriminándolos; va en contra de la inversión privada; y bloquea arbitrariamente una gran cantidad de proyectos de vivienda social, generando a su vez un clima mayor de inestabilidad jurídica para la industria inmobiliaria en momentos en los que se requiere mayor inclusión social y reactivación económica”, sostuvieron.

En semanas anteriores, la Municipalidad de Lima justificó su decisión tras señalar que San Isidro, La Molina, Miraflores, San Borja, Magdalena, además de algunas zonas de Surco y Surquillo se caracterizan por tener una zonificación Residencial de Densidad Baja y Residencial de Densidad Muy Baja, cuyo precio de suelo es muy elevado.

“Además, incluso con el incremento de pisos en los edificios, las inmobiliarias no venden las viviendas a precio social, por no ser rentable y no ir acorde al costo del terreno”, acotó.