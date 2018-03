Gremios exigen a Gobierno que tome la iniciativa si demora aprobación del reemplazo del DU 003

La demora en el Congreso en la aprobación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que reemplazará al Decreto de Urgencia 003, preocupa a los empresarios no solo del sector banca sino de otros sectores en general ante el impacto en la confianza y en la economía que genera tal panorama.

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que cada día que pasa, en la que se dilata en el parlamento la aprobación del Proyecto de Ley N° 2408, la incertidumbre es mayor.

“No confundamos lo que es un análisis responsable, de una dilación irresponsable. La realidad es que cada día que pasa (en la aprobación de proyecto de ley N° 2408) el daño a nuestra economía es mayor y eso debemos tenerlo muy en cuenta”, detalló a Gestión.pe .

El representante de la CCL recordó que la dilación del parlamento está poniendo en jaque a la economía, dada la exposición de las empresas vinculadas a esta norma al sistema financiero, cercano a los S/ 12,000 millones.

“Existe un riesgo grande (a la economía) en relación a la exposición que tienen las empresas que están bajo el ámbito del DU 003 al sistema financiero que es de S/ 11,000 millones a lo que se suma S/ 1,000 millones relacionado a los trabajadores de estas empresas con créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, entre otros. Por lo que la exposición de estas firmas es de S/ 12,000 millones que es una cantidad suficientemente grande como para darle toda la prioridad que se pueda a su aprobación”, explicó.

A esta situación se añade, dijo, la cartera de proyectos paralizados de aproximadamente S/ 30,000 millones. “A lo que se suma que más de 50,000 personas han perdido sus puestos de trabajo”, precisó.

Mongilardi consideró que si el Congreso continúa retrasando la aprobación del proyecto de ley que reemplazará al DU 003, el Gobierno debe tomar medidas responsables que eviten un impacto en la economía.

“Es evidente que si el Congreso no quiere sacar una ley, (entonces) no lo va hacer, y en ese caso es el Ejecutivo quien debe tener la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, a través de Decreto de Urgencia no se puede tomar medidas tributarias que tengan solo un año de validez, de modo que la incertidumbre frente a lo que pueda pasar no se soluciona con ello”, explicó.

Para el empresario la solución es la promulgación de una ley. “Si el Congreso no tiene la voluntad (de emitirla) es el Ejecutivo quien debe tomar la responsabilidad de implementarla”, arguyó.

“Lo que nosotros esperamos es que el Legislativo responsablemente solucione con celeridad este tema, si es que esto fracasa y no es posible hacerlo ya le toca al Ejecutivo tomar las medidas que consideren necesarios”, argumentó.

Congreso no debe convertirse en un obstáculo

Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex) concordó con la CCL, del impacto en la economía en la demora del Congreso de aprobar la ley que reemplazará al DU 003, aunque aclaró que no es responsabilidad expresa de esta situación, que los indicadores económicos no repunten.

“Ya hay impacto en la economía, y si esto sigue demorándose, el deterioro va ser mayor. Aunque no es exacto echarle la culpa a esta hecho por lo que la economía no marcha bien, ya que hay otros factores adicionales”, indicó.

Varilias guarda la esperanza de que se llegue a una solución rápida en el parlamento, tomándose en cuenta que la ampliación del DU 003 se estableció hasta el martes 13 de marzo, por lo que pidió al parlamento no convertirse en un obstáculo.

“Yo espero que se llegue a una solución rápida, (ya que) no creo que el Congreso deba convertirse en un obstáculo para el país, todo lo contrario, pero definitivamente deben ponerse de acuerdo. Las idas y vueltas no conducen a nada”, refirió.

“(¿El Congreso es un obstáculo?) Ambos han cometido errores tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Lamentablemente, no nos estamos dando cuenta que se está paralizando una serie de actividades. Honestamente, la economía va ser la que al final va a sufrir”, remarcó.

En esa línea, también consideró que si desde el parlamento se continúa dilatando la aprobación del Proyecto de Ley N° 2408, es el Ejecutivo quien debe tomar cartas en el asunto, aunque mostró su confianza de que el Congreso se pronuncie esta semana y apruebe la norma.

“Espero que esta semana el Congreso tome una decisión, si bien están analizando una serie de problemáticas, deben priorizar la discusión de este tema que es vital”, remarcó.

José Luis Noriega, presidente de Comex, consideró como “muy importante” para la economía del país que se apruebe cuanto antes el Proyecto de Ley N° 2408, dado que se ha roto la cadena de pago de las empresas implicadas (con el DU 003), situación que no puede continuar.

“Se ha roto la cadena de pago de las empresas involucradas con esta norma (DU 003) por lo que se debe ver, de alguna forma, cobrar lo que es justo (por reparación civil) sin que las empresas puedan parar y cumplir toda su cadena de pago”, aseveró.

En esa línea, coincidió con la CCL y Adex del riesgo que puede generarse en la economía, de no aprobarse a tiempo el proyecto de ley que reemplazará al Decreto de Urgencia 003.

“Está impactando definitivamente a la economía que algunas grandes empresas hayan roto su cadena de pago con sus proveedores, perjudicando a la economía, a lo que se suma que ha déficit enorme de infraestructura, por lo que necesitamos encontrar la fórmula – como han sido en otros países – que empresas involucradas en actos de corrupción de pagar su multa para que no se perjudique el Estado y seguir operando”, puntualizó.