Quedan pocos días para que concluya octubre y los gimnasios todavía no encuentran respuestas en el Ejecutivo sobre la posible fecha de su retorno de sus operaciones. A falta de la publicación oficial de sus protocolos, el Gremio de Gimnasios conformado por las cadenas Smart Fit, Bodytech, Sportlife, entre otros, sostienen que estos ya han sido aprobados y que no habría motivo para seguir paralizados.

El Gremio afirma que están aptos para reiniciar actividades y que cuentan los protocolos de bioseguridad necesarios. Sin embargo, todavía no comprenden por qué el Ministerio de Salud (Minsa) continúa sin brindarles autorización.

“No es lógico que el Gobierno le de la espalda a una actividad tan necesaria como es hacer deporte en lugares controlados para prevenir todos los riesgos de salud. La verdad me parece ilógico que esto esté ocurriendo”, dijo Jaime Yzaga, Gerente General de Sportlife Fitness Club a Gestión.pe.

En tanto, Luis Lobato, gerente general de Smart Fit, señala que han tenido comunicación con el Minsa, y que la entidad les ha retirado la aprobación de sus protocolos. “Nos han dicho que están conformes con los protocolos para la reapertura. Por eso nos sorprende tanto que hasta el momento no tengamos fecha para reinicio de operaciones".

Añade que en otras latitudes, los gimnasios son consideradores servicios esenciales para mantener el bienestar de la población.

“Vamos a ser el último país que abrirá gimnasios. En los demás países de América Latina ya están activos. Eso no tiene lógica y lo más impresionante es que todavía no tenemos fecha de reapertura. No pueden compararnos con rubros que no tienen impacto positivo con la salud de los peruanos, enfatiza.

Por su parte, Yzaga estima que a la fecha unos 20,000 profesionales del deporte se han visto afectados.

"Al parecer creen que es menos riesgoso ir a la playa que al gimnasio. Ese es el mensaje que nos dan. Quiero pensar que es desconocimiento, pero me sorprende que no reconozcan los beneficios que tiene el ejercicio en los gimnasios. Ellos además presenciado los protocolos”, añade.

Principales protocolos de los gimnasios:

La primera acción que tomarán los gimnasios, según el gremio es la distancia social a fin de evitar contagios en los salones. Será necesario mover las máquinas para distribuirlas y separarlas a dos metros de distancia, además tener un aforo controlado.

Mantener un aforo controlado: los clientes deberán agendar desde la aplicación o web su asistencia al gimnasio. Además, no se permitirá el ingreso sin reserva. Del mismo modo, se tomará la temperatura y se desinfectarán las zapatillas en el momento de acceso al centro. El aforo será al 50% y será supervisado por operadores.

Distanciamiento social: Las máquinas serán colocadas a dos metros de distancia para evitar la cercanía de los usuarios.

Limpieza: se tendrá exposición de gel, el servicio de limpieza se duplicará. Además, una de las obligaciones será desinfectar el material antes y después de usarlo. Los bebederos quedarán suspendidos.

Servicios higiénicos: las duchas no podrán usarse. Estos serán utilizados para el lavado de manos. Además, los lockers serán reducidos.

Las clases grupales serán de un aforo mínimo para que no exista riesgo de proximidad. Habrá cuatro metros cuadrados para entrenar.

Por último, Lobato resalta que los gimnasios deberán ventilarse constantemente para mejorar la calidad de aire en los gimnasios y así evitar posibles contagios. “Será como entrenar en la calle", finaliza.