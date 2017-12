La gran guerra comercial que no sucedió en 2017

La guerra comercial no sucedió. Prepárese para algunas escaramuzas.



Ocupaba los primeros lugares en las listas que tenían muchos observadores de lo que podría salir muy mal en 2017. La compra y venta de bienes y servicios a través de las fronteras no solo aumentó este año, sino que también creció más de lo previsto. El año que viene podría poner a prueba si esa es una tendencia duradera o simplemente un accidente que hizo caso omiso a la política.



En parte hay que agradecer a una expansión económica global más vigorosa. También debería reconocerse la resiliencia del sistema internacional: las cadenas de suministro que se extienden por todo el mundo tardaron décadas en desarrollarse y no van a desaparecer de la noche a la mañana por algunos tuits de usted sabe quién. Las amplias fuerzas en funciones son más grandes que un hombre.



Esto nuevamente me hace preguntarme si la política, un campo donde muchos periodistas sienten la mayor comodidad, está sobrevalorada en su capacidad para influir las corrientes económicas subyacentes. Llámeme determinista económico; el mundo no se ha acabado a pesar de las disputas geopolíticas de izquierda y derecha.



Eso no significa que no existan puntos críticos que pueden convertirse en un gran problema si cambia el entorno económico y del mercado. Y eso no significa que el mapa de comercio no se esté reconfigurando.



Algunos comentarios breves sobre el segundo punto. El acuerdo de libre comercio entre Japón y la Unión Europea, respaldado por los líderes en julio, apunta a eliminar casi todos los aranceles entre ambos socios. Once naciones dejadas en el altar del Acuerdo de Asociación Transpacífica por Donald Trump están presionando con su propia versión sin Estados Unidos. Hay iniciativas en marcha para unir las economías de Indochina y Birmania más estrechamente con China.



La globalización puede estar cambiando su aspecto, pero no está muerta. Es un error mezclar acuerdos comerciales multilaterales de enorme tamaño, como hemos llegado a entenderlos, con el comercio mundial. Los acuerdos importantes pueden existir sin esos tratados importantes.



Miremos el TLCAN, una minicrisis que se avecina. Es previsible que las negociaciones no tengan ningún impulso hasta que Trump anuncie su intención de retirarse del acuerdo que ya tiene un par de décadas. ¡So! Pare. ¿No es que las partes están renegociando, no renunciando? ¿Acaso EE.UU., Canadá y México no esquivaron apenas un problema cuando los republicanos de los estados agrícolas le explicaron a Trump el daño que causaría el término del acuerdo en partes del país profundamente ligadas al partido?



Sí, pero las negociaciones no están yendo a ningún lado. La última ronda, fuera de Washington, ni siquiera tuvo presencia ministerial. Los políticos suelen oler un cadáver. Las cosas podrían encausarse en marzo, cuando es posible que las negociaciones hagan un receso por las elecciones presidenciales de México el 1 de julio.



Puede terminar siendo una oportunidad demasiado tentadora para que Trump diga que abandona el tratado.Uno casi puede ver el tuit ahora: "México y Canadá no toman en serio a EE.UU. ¡Dije cuando me eligieron que siempre PONDRÍA A EE.UU. PRIMERO!".



Hay más para sacar que un tuit, por supuesto. El retiro exige un aviso previo de seis meses a México y Canadá. Entonces, el nuevo presidente mexicano tendría tres meses para llegar a un acuerdo.



Fundamentalmente, también le daría tiempo a esos mismos republicanos del cinturón agrícola y al poder de lobby de K Street para que se sumen y modelen los resultados. Lo mismo ocurre con los poderosos lobbies del norte y el sur. En cualquier punto del proceso, la administración podría dar marcha atrás.



Y no olvidemos los tribunales. Las presentaciones instantáneas contra las prohibiciones de viaje de Trump podrían servir de modelo aquí. "Fuera" del TLCAN no necesariamente significaría estar fuera. Incluso puede llevar a estar "dentro".



Como un aparte, el Congreso, en su grandeza deliberativa, puede presionar para mantener sin cambios los niveles de aranceles subyacentes.



No está claro cuánto alcance tiene el presidente para actuar solo. La legislación de implementación del TLCAN permanecería en los libros a menos que el Congreso la derogue. Y el Congreso tiene una amplia autoridad constitucional sobre el comercio.



Mientras tanto, en el mundo real, las cosas se siguen cargando en trenes, automóviles, camiones, barcos y aviones de carga. Mis colegas de Bloomberg Enda Curran y Andrew Mayeda informaron proyecciones del Fondo Monetario Internacional que apuntan a que el volumen de comercio de bienes y servicios aumentaría 4.2% este año, frente al 2.4% de 2016.



Vaya que "guerra".



Daniel Moss