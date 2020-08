Sin ningún tipo de ayuda más que de una manguera, unas botas y una pala es lo que necesita el hombre que aparece en el video para operar y drenar el agua empozada bajo la pista.

Tal como se puede apreciar en el video, el forado se encuentra en la parte superior de la plaza Bélgica. Al inicio del video, una máquina con un martillo picador hidráulico estaba abriendo el forado para que se pueda operar mejor.

Una vez termina la máquina, dos hombres (uno con botas y pala, y otro que al parecer opera una máquina drenadora de agua) intentan resolver el incidente.

En las imágenes tampoco se observan señales preventivas de que están trabajando.

Ambos trabajadores, aparentemente, no cuentan con algún uniforme con el cual se les pueda identificar para quien trabajan. Por las herramientas con las que operan y la deficiente indumentaria que se aprecia, no parecieran ser funcionarios de la Municipalidad de Lima. Tampoco de Sedapal.

"En ese sector, la empresa Sedapal viene trabajando desde el pasado 24 de agosto, en coordinación con la Municipalidad de Lima, para la instalación de dos nuevas válvulas de agua a la altura de la primera cuadra de las avenidas Arequipa y República de Chile", añade la comunicación.

La grabación fue publicada en las redes el último lunes pasadas las 8 de la mañana pero la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, aseguró que el registro corresponde al día 9 de agosto último. Además, señaló que las obras de resane terminaron el mismo lunes.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima aseguró que "este proceso concluyó hoy a primera hora y forma parte del proyecto de construcción de la obra "Plaza Nueva", en la avenida 28 de Julio, por lo que no existe irregularidad alguna o nada similar a lo señalado por esas páginas".

Una fuente de Sedapal, que no quiso ser identificada, confirmó a Gestión.pe que el uniforme de dicha institución es azul con jean, aunque mencionó que Sedapal contrata a otras empresas para hacer este tipo de reparaciones.

Además, aseguró que para este tipo de trabajos se deben usar implementos y Elementos de Protección Personal (EPP) así como hacer uso de una cinta amarilla alrededor del área en la que se opera. Estos elementos no se pueden observar en el video.

Asimismo, la fuente dijo que la Municipalidad de Lima habría hecho obras sin permisos de Sedapal.

A mediados de junio del presente año, el dominical Cuarto Poder reveló más de 500 fisuras en la estructura del bypass de 28 de Julio. En la zona inferior, para ambos lados, se evidenciaban serios problemas estructurales.

En dicha ocasión, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sostuvo que "ha pasado agua, eso se está arreglando con Sedapal conjuntamente, pero no hay ningún problema estructural".

RespuestaGestión.pe se comunicó con el área de prensa de Sedapal para conocer la versión oficial de la empresa pública.

Su respuesta fue tajante: "Nosotros no estamos ejecutando ninguna obra. Desde el inicio del bypass no nos han permitido supervisar".

Hasta setiembre del año pasado el municipio había gastado US$ 59 millones y el Órgano de Control Interno señalaba que se iba a requerir cerca de US$ 22 millones más acumulando un total de US$ 81 millones. La obra sería construida con los más de US$ 74 millones del fideicomiso que estaba destinado para el proyecto Río Verde.

Dicho proyecto habría sido cancelado por decisión arbitraria luego que se revelaran chats por Whatsapp entre el ex presidente de OAS y hoy preso, Leo Pinheiro, y la exgerente municipal Giselle Zegarra.