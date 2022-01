A 24 días del 2022, los gobiernos regionales (gores) cuentan con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la ejecución de proyectos de inversión en transporte de S/ 1,964′941,425 según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El monto es importante respecto a las transferencias del Gobierno Central, sin embargo, su avance dependerá de la planificación de los gobiernos subnacionales, comentó Camilo Carrillo, economista sénior del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Hace cuatro años -precisa Carrillo- el Gobierno Central habilitaba los recursos a mediados del primer mes del año, pero desde el 2020 se comenzaron a realizar las transferencias desde el primer día de enero para dar continuidad a las obras. Ahora todo depende de la prioridad que tengan las autoridades regionales. “A veces son obras sin licitación, o en vez de hacer la carretera prefieren ejecutar otro proyecto”, agrega.

Así, de acuerdo al portal de Transparencia, entre las obras que concentran los mayores presupuestos asignados a la fecha, están: la continuidad del proyecto Mejoramiento integral de la Vía Expresa del Cusco, al cual se han transferido en enero de este año S/ 175.1 millones. La obra tenía hacia finales de noviembre pasado un avance menor a 15% según la Contraloría de la República, pues existían fallas en el expediente técnico.

En Amazonas, el Gobierno Regional recibió S/ 71.1 millones para el mejoramiento de vías departamentales en cuatro tramos en la provincia de Chachapoyas; así como la construcción y mejoramiento de la carretera Paccha-Pion por S/ 31.5 millones. Se transfirieron también S/ 40 millones para el mejoramiento del servicio de transitabilidad de la prolongación Navarro-Villa San Juan, en la provincia de Maynas, Loreto.

Figura también el presupuesto para terminar las obras del nuevo puente Cantuta en Huancayo (Junín) por S/ 35.2 millones, proyecto prometido por Fernando Orihuela, actual gobernador regional por Perú Libre. Asimismo, el Gobierno Central transfirió S/ 28.3 millones para el mejoramiento de la carretera Salitral-Huancabamba, en Piura.

MTC

A nivel del Gobierno Central, para este año el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene previsto ejecutar obras de su cartera de inversiones 2022-2024 por cerca de S/ 1,700 millones: S/ 8,803 millones (70.2% del total) serán dirigidos a proyectos de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y S/ 2,382 millones se destinarán al mantenimiento de vías a nivel nacional.

De dicha cartera, los diez proyectos a los que se está destinando los mayores recursos, además de la Línea 1 (S/ 277 millones) y Línea 2 (S/ 1,102 millones) del Metro de Lima, son el financiamiento de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco por S/ 373 millones, la construcción de la carretera Huánuco-Conococha por S/ 461 millones; la carretera Canta-La Viuda (Lima provincia) por S/ 124 millones; el mejoramiento de la vía Oyón-Ambo (que beneficiará a comunidades de Lima, Pasco y Huánuco) por S/ 209 millones. Así como la instalación de banda ancha en Puno por S/ 76 millones, y banda Ancha en Huánuco por S/ 74.7 millones.

¿Impacto en inversión pública?

El seguimiento a la ejecución de las obras públicas en el sector Transportes y Comunicaciones es importante porque impacta en la inversión pública, refiere Carrillo. Aunque no precisó su estimación sobre el crecimiento de la inversión pública para este 2022, señaló que “será muy bajo” y reflejaría solo la continuidad de los proyectos pero no habrá obras nuevas.

“En el 2021, la inversión púbica creció (38%, según el MEF) por arrastre, por la ejecución de dos grandes proyectos como el Aeropuerto de Chinchero, las obras de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y la Línea 2 del Metro. Si este año siguen haciendo lo mismo, ya no se reflejará en el crecimiento. Y no vemos alguna entidad ejecutora particularmente bien. Me hubiera gustado escuchar sobre la firma de las líneas 3 y 4 del Metro, o alguna novedad sobre la Carretera Central, porque han pasado seis meses y aún nada nuevo ”, indicó.

Incluso, señaló que las obras de la Línea 2 del Metro podrían paralizarse en los próximos meses porque falta solucionar el problema del interconector con la Línea 1 a la altura de la estación 28 de Julio. “Eso podría ralentizar las obras unos meses”, enfatizó.

Datos

- En el 2021, la inversión pública alcanzó los S/ 39,000 millones, un crecimiento de 38% respecto al 2020.

- Según el BBVA Research, la inversión pública en el 2022 crecería en 2.2%, luego de haber aumentado en dos dígitos en el 2021 (38%, según MEF). Para el 2023, el crecimiento de esta variable es de 0%