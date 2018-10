Gonzalo Aguirre: “La política desanima mucho la inversión, se necesita una visión de largo plazo”

Por Whitney Miñán

Gonzalo Aguirre, presidente del Comité CADE Ejecutivos 2018, señaló que en esta edición se abordarán tres temas: corrupción, sostenibilidad y competitividad; y desde el sector privado, presentarán sus propuestas de solución al Gobierno a partir de los grupos de trabajo como “Empresarios por la Integridad” y el “Consejo Privado de Competitividad”.

¿Cuáles son los temas que se tratarán en esta edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos -CADE-?

El título de la CADE es “Liderazgo empresarial por un Perú moderno”. Hemos dividido los tres días con tres temas centrales: Lucha contra la corrupción, sostenibilidad y competitividad.

Además, en la tarde del día viernes, queremos darle un poco de espacio al tema político, como es usual. Clausurará el presidente de la República; y, adicionalmente, habrá una propuesta de visión hacia el futuro al 2050.

Según una encuesta de Pulso Perú, cada vez son más las personas que perciben que ha crecido la corrupción. ¿Qué señales positivas contra ello se pueden dar desde el sector privado?

Es importante que si cometemos errores, demos la cara. Si no cometemos errores, debemos participar activamente en el sector empresarial, escribir en diarios, dar entrevistas y hacer docencia.

¿Qué estamos haciendo? A fines de la CADE 2017 propusimos que se cree una institución que se llama “Empresarios por la integridad”. El empresario Óscar Espinoza la lidera; es un esfuerzo real que se ha estado trabajando todo el año y va a empezar a dar sus frutos a partir del momento en que lo anunciemos y lo lancemos en esta CADE.

¿Cuál es la sugerencia del privado para combatir la corrupción en el Estado?

Le corresponde al Estado reformarse a sí mismo, pero una de las grandes herramientas que tenemos que implementar de forma transversal a todo el Estado es el gobierno electrónico. Este, implementado masivamente, reduce tremendamente el poder discrecional de los empleados públicos y la posibilidad de corrupción.

Usted mencionó que otro de los temas será la sostenibilidad. ¿Qué hacer para tener empresas sostenibles?

Estamos invitando a Wendy Woods, leader of the Social Impact practice, topic leader de BCG, para exponer lo que ellos llaman impacto social total. Es decir, de qué forma las empresas pueden incorporar en sus mediciones cuánto están impactando en su conjunto, en todos los grupos de interés, de tal manera que vean que es no solamente viable, sino rentable tomar en cuenta a todos los grupos de interés a la hora de administrar las empresas.

¿Cuál es la percepción de los empresarios sobre la economía?

Considero que vamos a lograr un crecimiento de 4% este año y entre 4.2% y 4.5% en el 2019; pero el Perú necesita crecer más que eso, necesita un incremento de 6% o 7%.

La política incide fuertemente en el comportamiento psicológico de las personas. La política desanima mucho la inversión, el empresario necesita una visión de mediano y largo plazo para hacer inversiones fuertes. Si la política tiene más institucionalidad ayudaría enormemente a que los empresarios inviertan más y apuesten más por el futuro.

No se puede hablar de economía, sin hablar de competitividad. ¿Qué propuestas concretas tienen al respecto?

Como una de las promesas del año pasado, creamos el “Consejo Privado de Competitividad” que lo lidera el ex primer ministro Fernando Zavala. Él está impulsando una serie de medidas que vamos a lanzar en esta CADE. Creemos que serán de alto impacto para mejorar la competitividad del país.

Además, estamos invitando al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, porque mientras él fue presidente del 2002 al 2010 impulsó fuertemente la competitividad en ese país e impulsó el sistema nacional de competitividad.

¿Qué temas considera que no impactan favorablemente en mejorar la competitividad?

La infraestructura. Estamos invitando a Leonie Roca, presidente de AFIN, para que nos muestre cómo esta infraestructura es absolutamente indispensable para que mejore la competitividad.

Además de la infraestructura, ¿qué otros temas faltan para ser más competitivos?

El tema laboral. Estamos haciendo una propuesta desde IPAE para mejorar la falta de formalidad en la parte laboral. Estamos trabajando con cuatro expertos y vamos a presentar una propuesta para solucionar este tema. Se está trabajando desde el punto de vista laboral (Jorge Toyama), en el tema de reducir las trabas burocráticas (Jorge Lasarte), en el tema tributario (Sandro Fuentes) y en el tema económico (José Carlos Saavedra).



La educación técnica como tema central en el país

Según Gonzalo Aguirre, presidente de CADE Ejecutivos 2018, se están preparando algunas propuestas en el tema de educación para mejorar la calidad en el área técnico productiva.

“Hay un mito que quizá deberíamos tener más y mejor gente educada a nivel universitario, cuando lo que se necesita inmediatamente es educación técnica”, explicó.

Consideró que se debe impulsar la educación para el empleo productivo técnico, que es un tema central que se debe tratar como país. “Hay necesidad de jóvenes bien capacitados técnicamente para ser empleados inmediatamente en muchas industrias en el país”, dijo.

En esta edición de la CADE se presentará el ministro del sector, Daniel Alfaro, y el presidente de CADE Educación, César Guadalupe.