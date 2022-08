El reciente fuerte repunte de los mercados de valores no durará ya que los datos macroeconómicos continúan deteriorándose y las previsiones de ganancias se están recortando, advierten los estrategas de Goldman Sachs Group Inc. y Sanford C. Bernstein.

“Sin señales claras de un cambio positivo en el impulso macroeconómico, volver a arriesgar en realidad podría aumentar los riesgos de otra etapa más baja en el mercado en lugar de señalar el final del mercado bajista”, escribieron los estrategas de Goldman dirigidos por Cecilia Mariotti en una nota. Con los inversores una vez más acudiendo en masa a las acciones en las últimas semanas, los estrategas de Goldman dijeron que el posicionamiento del mercado ha mejorado desde un nivel muy bajista visto en junio, y el cambio en la asignación de activos podría impulsar el repunte en el corto plazo. Pero, en última instancia, los estrategas dijeron no estar convencidos de que ya se haya superado el punto mínimo ‘verdadero’ en el posicionamiento, y creen que es probable que el camino a partir de aquí se vuelva más dependiente de los datos macroeconómicos. Los estrategas de Bernstein, Sarah McCarthy y Mark Diver, dijeron en una nota que el ciclo de degradación de las ganancias recién comienza junto con las salidas de los fondos de acciones. Si bien los inversores dejaron de comprar acciones en el segundo trimestre, los fondos aún no han visto una reversión de las “enormes” entradas de US$ 200,000 millones vistas en el primer trimestre, dijeron. “Esperamos otra caída en el mercado a corto plazo”, escribieron los estrategas de Bernstein. Los mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos registraron en julio sus mayores ganancias mensuales desde 2020, ya que los inversores se volvieron optimistas acerca de que las ganancias corporativas demostraron ser resistentes al aumento de la inflación y una perspectiva sombría para los consumidores, mientras que los datos económicos más débiles aumentaron las apuestas por un giro moderado de la Reserva Federal. La caída en los rendimientos de los bonos ha impulsado un rebote del 19% en el Nasdaq 100 desde sus mínimos de junio. Pero con los líderes de la Reserva Federal prometiendo continuar una lucha agresiva para enfriar la inflación a pesar de los riesgos de recesión, los estrategas han advertido contra asumir una recuperación sostenida en los mercados bursátiles. Y aunque las ganancias corporativas han sido mucho mejores de lo que se temía esta temporada, estrategas como Morgan Stanley y Bank of America Corp. han dicho que las estimaciones de ganancias necesitarán recortes mucho más fuertes antes de que las acciones alcancen un verdadero mínimo. Los estrategas de Berenberg, Edward Abbott y Jonathan Stubbs, también advirtieron sobre la amenaza para las acciones de la caída de las ganancias por venir. Un modelo de los estrategas mostró que es probable que las ganancias corporativas caigan entre un 15% y un 20% interanual a medida que los márgenes se ven presionados, escribieron en una nota con fecha del 3 de agosto. La analista técnica de DayByDay, Valerie Gastaldy, dijo que los inversores deberían obtener ganancias en el repunte ya que “a partir de ahora, lo que suceda es muy incierto”. El S&P 500 está en el nivel más atractivo para que los bajistas vuelvan a vender, agregó.