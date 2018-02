Goldman Sachs: La mayor parte de las criptomonedas caerá a cero

La caída de las criptomonedas que eliminó casi US$ 500,000 millones de valor de mercado en el transcurso del último mes podría agravarse mucho, según el jefe global de análisis de inversión de Goldman Sachs Group Inc.

Es improbable que la mayor parte de las monedas digitales sobreviva en su forma actual, y los inversores deben prepararse para que las monedas pierdan todo su valor en tanto se verán reemplazadas por una pequeña cantidad de futuros competidores, dijo Steve Strongin, de Goldman, en un informe fechado el 5 de febrero.

Si bien no estableció un plazo para las pérdidas de las monedas actuales, dijo que las recientes fluctuaciones de los precios eran indicio de una burbuja y que la tendencia de diferentes monedas a moverse al unísono no era racional para un mercado en el cual “pocos ganadores se llevan la mayor parte”.

“La elevada correlación entre las diferentes criptomonedas me preocupa”, dijo Strongin. “Dada la falta de valor intrínseco, lo más probable es que las monedas que no sobrevivan se negocien a cero”.

Las monedas digitales actuales carecen de poder de permanencia a largo plazo debido a los lentos procesos de transacción, los problemas de seguridad y los altos costos de mantenimiento, según Strongin.

Dijo que la introducción de futuros de bitcoin regulados no ha abordado esos problemas y desechó la idea de una ventaja de ser el primero en actuar, destacando que pocos de los éxitos de la burbuja de internet sobrevivieron después de fines de la década de 1990.

“¿Alguna de las criptomonedas actuales va a ser un Amazon o un Google, o terminarán como muchos de los buscadores ya desaparecidos? El solo hecho de que estemos en una burbuja especulativa no significa que los precios actuales no puedan aumentar en el caso de un pequeño grupo de sobrevivientes”, dijo Strongin. “Al mismo tiempo, es probable que signifique que la mayor parte, si no la totalidad, nunca vuelva a experimentar sus recientes picos”.

Strongin fue más optimista en relación con la tecnología de blockchain que subyace en las monedas digitales y dijo que podría contribuir a mejorar los registros financieros. Pero hasta en ese plano planteó una advertencia al sostener que la tecnología actual aún no ofrece la velocidad necesaria para las transacciones del mercado.