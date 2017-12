Goldman Sachs estaría creando grupo para negociar bitcoin

Por lo menos una de las empresas más grandes de Wall Street se está sintiendo más cómoda con las criptomonedas.

Goldman Sachs Group Inc. está estableciendo una mesa de negociación para crear mercados en monedas digitales como bitcoin, según fuentes al tanto de la estrategia.

El banco apunta a que el grupo empiece a negociar a fines de junio, si no antes, dijeron dos personas. Otra fuente dijo que aún está tratando de resolver los problemas de seguridad, así como la forma de mantener o custodiar los activos.

La decisión convierte a Goldman Sachs en la primera gran firma de Wall Street en crear mercados en criptomonedas, cuya marcada volatilidad y veloz apreciación han capturado la atención del público, pero son vistas con cautela por instituciones establecidas.

El banco ya se encuentra entre unas pocas empresas principales que están compensando una nueva clase de futuros de bitcoins ofrecidos por Cboe Global Markets Inc. y CME Group Inc. Citigroup Inc. y Bank of America Corp., por ejemplo, están en compás de espera para ver qué pasa.

Goldman Sachs está actualmente formando un equipo en Nueva York, dijo una de las personas. Si bien el banco no ha tomado una decisión sobre dónde albergar la operación, una posibilidad es que sea dentro de la función de negociación sistemática de la unidad de renta fija, divisas y materias primas, que realiza transacciones electrónicamente, dijeron dos personas.

Darren Cohen, en el principal grupo de inversiones estratégicas de la empresa, también está buscando oportunidades, dijo otra persona.

"En respuesta al interés de los clientes en las monedas digitales, estamos explorando la mejor forma de atenderlas", dijo en una declaración Michael DuVally, vocero del banco.

Públicamente, el presidente ejecutivo, Lloyd Blankfein, ha sido prudente. En octubre tuiteó que su empresa estaba estudiando cómo lidiar con Bitcoin.

En una entrevista con Bloomberg Televisión el mes pasado dijo que su banco aún no necesitaba una estrategia de bitcoin porque la moneda digital aún se estaba desarrollando y era volátil.

Y cuando el banco comenzó a compensar los futuros de la moneda a principios de este mes, exigió que algunos clientes reservaran fondos equivalentes al valor total de su negociación, dijeron en el momento personas al tanto. El conservadurismo disuadió a algunos clientes que prefirieron llevar sus negocios a otro lado.