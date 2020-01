La era de las juntas directivas compuestas exclusivamente por hombres blancos está llegando a su fin.

El director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, emitió un ultimátum final el jueves desde Davos. El principal agente colocador de ofertas públicas iniciales de Wall Street en Estados Unidos ya no trabajará con empresas públicas en dicho país ni en Europa si estas carecen de un director femenino o diverso.

El mandato es el último de una serie de señales de que las juntas y la administración heterogéneas son inaceptables. BlackRock Inc. y State Street Global Advisors votan en contra de los directorios de compañías que no cuenten con una directora. Las compañías públicas con juntas exclusivamente masculinas con sede en California ahora enfrentan una multa de US$100,000 bajo una nueva ley estatal.

"Es bastante sorprendente", dijo Fred Foulkes, profesor de administración de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston. “Es un cambio radical. Me sorprendió mucho y me pregunto qué pasará en JP Morgan y Morgan Stanley”.

La junta corporativa se ha convertido en un insólito espacio positivo para la diversidad racial y de género en las altas esferas del mundo empresarial estadounidense. Casi la mitad de las vacantes en las compañías del índice S&P 500 fueron para mujeres el año pasado y, por primera vez, constituyeron más de una cuarta parte de todos los directores. En julio, la última junta compuesta solo por hombres en S&P500 designó a una mujer.

Aun así, las nuevas juntas son menos diversas: Entre las 25 principales OPI por valor cada año desde 2014 hasta 2018, 10 empresas no tenían directoras, dijo Malli Gero, cofundadora y asesora principal de 2020 Women on Boards, una organización que impulsa el índice Russell 3000 para contar con al menos un 20% de mujeres directoras en sus juntas. El año pasado, Goldman Sachs fue contratado para suscribir la salida a bolsa de WeWork, que solo sumó una directora después de que su prospecto inicial provocara críticas a su junta compuesta exclusivamente por hombres.

"A partir del 1 de julio, en EE.UU. y Europa, no vamos a hacer pública una empresa a menos que haya al menos un candidato diverso a la junta, con un enfoque en las mujeres", dijo Solomon a CNBC el jueves. No mencionó a Asia, que continúa rezagada con respecto a otras regiones en lo que respecta a la diversidad de las juntas.

El próximo año, el banco elevará el umbral a dos directores diversos, que incluyen la diversidad basada en la orientación sexual y la identidad de género, dijo Goldman en un comunicado.El banco dijo que la decisión se tomó después de enterarse de que más de 60 compañías estadounidenses y europeas en los últimos dos años se hicieron públicas sin una mujer o persona de color en el directorio. Goldman Sachs tiene cuatro mujeres en su junta de 11 miembros.

Entre las OPI en las que Goldman Sachs fue suscriptor durante los últimos dos años en Estados Unidos y Europa, menos del 10% actualmente posee una junta que carece de un candidato diverso, según la compañía. Los datos no estaban disponibles para la composición de esas juntas en el momento de la salida a bolsa, dijo la compañía.

“Nos damos cuenta de que este es un pequeño paso, pero es un paso en la dirección de decir: ‘Sabes qué, creemos que es correcto, creemos que es el consejo correcto y también estamos en una posición, debido a nuestra red, de ayudar a nuestros clientes si necesitan apoyo para instalar a mujeres en las juntas’”, dijo Solomon a CNBC. “Así que este es un ejemplo de nosotros diciendo: ‘¿Cómo podemos hacer algo que creemos que es correcto y ayudar a que el mercado avance?’”.

JPMorgan Chase & Co. no tiene una política similar a la norma de Goldman Sachs, pero desde 2016 ha tenido un servicio de asesoría de directores que trabaja para ayudar a las compañías a encontrar candidatos diversos para su directorio, dijo la compañía en un comunicado. Morgan Stanley no respondió a una solicitud de comentarios.

“Es lo que buscan los grandes inversionistas”, dijo Foulkes de la Universidad de Boston, quien anteriormente fue director de Panera Bread Co. y Bright Horizons Family Solutions. “Si el directorio está compuesto solo por hombres blancos, eso es algo muy negativo”. El banco es la última empresa en evitar la falta de diversidad en el gobierno corporativo.