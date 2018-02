Goldman desafía a Barclays y proyecta US$85 para el hierro

El robusto repunte del mineral de hierro ha impulsado a Goldman Sachs Group Inc. a elevar su proyección de precio a corto plazo. El banco con sede en Nueva York anticipa que la producción de acero de China aumentará apenas terminen las restricciones invernales, impulsando la demanda del mineral y creando las condiciones para una temporada aún mejor para los precios.

La materia prima saltará a los US$ 85 la tonelada métrica en los próximos tres meses, dijeron analistas, entre ellos Hui Shan y Jeffrey Currie, en un informe. La proyección implica un cambio respecto a su pronóstico de noviembre cuando anticipó una caída a US$ 55, y forma parte de un grupo de reportes alcistas del banco, que incluyen también al petróleo y el cobre.

El último cierre del hierro al contado en Qingdao fue de US$ 72.88, y no se ha negociado a más de US$ 85 desde marzo.

El mineral de hierro cerró un 2017 volátil con la entrada a un mercado alcista, ayudando a los productores, entre ellos Rio Tinto Group y Vale SA. A medida que las restricciones a la producción en China impulsaron la demanda por material de mayor calidad, el mineral de hierro más eficiente y las acerías disfrutaron de una creciente rentabilidad.

Goldman espera que la prima por material con altos grados de mineral se mantenga, y su postura alcista de corto plazo es un marcado contraste con la proyección de enero de Barclays Plc, que advirtió de una inminente caída del precio de la tonelada a US$ 50.

“La principal consecuencia de un funcionamiento de las acerías a plena capacidad y ganancias récord es la preferencia por el mineral de hierro de mayor grado en lugar del mineral de menor calidad, porque crea un ambiente en el que la prioridad es maximizar la productividad y los rendimientos”, dijo Goldman. Hay un nuevo suelo para el precio en torno a los US$ 60, afirmó.

Proyección anual

Goldman también elevó su pronóstico para todo el año, aunque advirtió que dadas sus expectativas de un aumento de la oferta mundial de mineral de mayor grado y una menor producción de acero en China, la tendencia para los precios es todavía a la baja. El mineral de hierro registrará un promedio de US$ 68 la tonelada este año, US$ 63 en 2019, y US$ 60 el siguiente, según el informe.

“Esperamos que las restricciones del invierno se repitan en 2018 y 2019, dada la determinación del Gobierno de descontaminar el medioambiente”, dijo el banco. “También esperamos que los precios del mineral de hierro aumenten en el primer y tercer trimestres en temporadas que responden a las políticas que se adopten”.

En su informe de enero, Barclays dijo que los pujantes márgenes de las acerías están apuntalando los precios, y que cuando éstos comiencen a reducirse al expandirse la producción, el precio caería. La firma anticipó precios de US$ 70 la tonelada para este trimestre y US$ 50 entre abril y junio. Está previsto que las restricciones en China terminen a mediados de marzo.

Hay señales de un abundante suministro mundial, incluyendo existencias en los puertos de China, que se expandieron a un récord el mes pasado. Esta semana, Brasil informó envíos de 30.4 millones de toneladas en enero, su mayor registro para este mes hasta la fecha.