De los 25 gobiernos regionales, solo 11 tienen un avance en la ejecución de su presupuesto para proyectos por enecima de 50%. Mientras que dos, a poco más de dos meses de terminar el año, no alcanzan el 30% (ver gráfico).

¿Ha funcionado la descentralización en términos económicos? ¿por qué no se ha logrado cerrar la brecha en infraestructura pese a que se cuenta con los recursos?

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre el 2010 y 2020 los gobiernos subnacionales no ejecutaron un tercio de su presupuesto para inversión pública, dejando de invertir S/ 110 mil millones.

En lo que va del 2021, del total del presupuesto para gobiernos regionales (S/ 9,687 millones) solo se ha ejecutado el 46.1%.

Mayen Ugarte, exsecretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la descentralización es una asignación de recursos a unidades de ejecución, “no estamos hablando de que hemos conseguido flujos o mecanismos que la economía se descentralice”.

“Se sigue teniendo nodos económicos en ciertas zonas del país pero no ha habido el surgimiento de nuevos nodos o vinculación del mercado, y por ese lado la descentralización no ha hecho mucho, porque no se ha generado ningún tipo de instrumental para eso”, comentó.

Y es que para la generación de dichos nodos se requieren carreteras interconectadas, así como el desarrollo de las Cites, que generarían mayor productividad y por lo tanto intercambio de mercados.

“Lo que sí tenemos es una descentralización fiscal. Tiene dos campos que es la recaudación y otra que es el gasto; y las reglas de juego para ejecutar el gasto son iguales para todo el país; entonces, decimos que ellos no gastan bien, pero las reglas no consideran la diversidad organizacional que tenemos en el Perú”, precisa Ugarte.

Además de no superarse las vallas de los procesos administrativos, se suma la falta de personal con capacidades para gestión, agrega la docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP.

Capacidad de gasto y burocracia

Arequipa, cuyo gobernador regional -Elmer Cáceres- fue detenido por presuntamente integrar la organización “Los hijos del cóndor, es la región con mayor presupuesto para el 2021.

Su presupuesto, según Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), supera los S/ 865.6 millones y regista una ejecución de 44.3%; le siguen las regiones de Piura y Loreto con los presupuestos más altos y con una ejecución de 44.4% y 58.4% respectivamente.

Para Fernando Gonzales, economista senior del IPE, la descentralización ha tenido un resultado principalmente fallido porque si bien se han transmitido las responsabilidades a los gobiernos regionales y locales, no ha habido una transmisión de capacidades para poder cumplir estas funciones.

“En promedio la ejecución de gasto es de 50%, pero hay regiones como Callao, Ica y Puno donde es menor. Hay un tema de gestión pero también de paralización de obras públicas por problemas con el contratista y los municipios, en los planos o en la fase de ejecución y se termina en un proceso engorroso”, señala.

Ejemplo de ello, están los proyectos de Chavimochic, que no se logra destrabar pese a que pasó del gobierno regional al nacional; y Majes Siguas II, que está pendiente la firma, en la adenda.

Este contexto -agrega- explicado por el desarrollo de movimientos regionales que se han desarrollado de manera paralela a los gobiernos regionales, pero que no rinden cuentas de la misma manera porque están concentrados en una región.

“Entonces, vemos que la descentralización no ha logrado su objetivo general que es lograr un mayor desarrollo de las regiones (...) Lo que se ha dado es un mayor espacio para la corrupción y una menor planificación, con la cantidad de municipalidades tan pequeñas que finalmente genera que las obras no se coordinen o articulen para poder tener un mayor impacto”, sostiene.

“La gobernanza es bastante baja y eso se evidencia en la baja ejecución de inversión pública que es menor a la del gobierno nacional. Por otro lado también vemos los casos de corrupción como lo de Arequipa, Ánchash y otros”, menciona.

Los gobiernos regionales, en cuanto inversión pública, tienen una gran cantidad de funciones, entre ellas el desarrollo de infraestructura, educación, salud, así como de promover la cultura dentro de la región, ver temas de saneamientos, catastro, entre otros.

“Al tener una gran cantidad de roles no se prioriza la ejecución de manera adecuada. Si tuviéramos unos roles más acotados de cuáles son sus funciones específicamente en educación, salud e infraestructura sería más fácil hacer un seguimiento adecuado”, comenta el economista.

Sin embargo, más allá de la ejecución del gasto, está la calidad de las obras. “No solamente es invertir, sino que esas obras respondan a las brechas de cada región. Es un problema importante pero de segundo orden porque ni siquiera se puede ejecutar lo que se tiene, evaluar la calidad de lo que sí se ejecuta queda un poco relegado a la no ejecucuón de recursos”, concluye Gonzales.

Reputación en riesgo

Para que una obra pública se pueda realizar debe pasar por distintas consultorías antes de su ejecución, para desarrollar el expediente técnico, la ingeniería de detalle, entre otros.

“Además se requiere personal que le haga seguimiento a esos contratos de la ejecución de cada uno de los estudios previos, y ahí es donde los gore no tienen libertad para contratar. Entonces sin personal que definir y evaluar los productos, lo que saque cuando presente la obra pública vendrá con problemas”, indica Mayen Ugarte.

¿Cómo afecta la corrupción a una región? Se paralizan las obras y nadie quiere invertir en obras o desarrollo para la región.

“Si algo sale mal con este tipo de entidades e instituciones e investigan tu empresa perdiste mucho, sobre todo en inversión, así no hayas tenido nada que ver. Tu reputación se afecta y el efecto es muy grande; por eso las empresas prefieren no trabajar con el Estado”, explica.

Con esa premisa, lo que quedan son las empresas “no tan buenas”. “Cada vez el Estado tiene menos buenos proveedores. El efecto no solo es que la economía se paralice, sino que las empresas, al tener ese riesgo de trabajar con el Estado seguramente van a subir sus precios”.

Entidades a cargo

Número de entidades que tienen a su cargo los gobiernos regionales:

Gobierno Regional de Apurimac (Gore Apurimac): Trabaja con 3 entidades

Gobierno Regional de Tumbes (Gore Tumbes): Trabaja con 3 entidades

Gobierno Regional Moquegua (Gore Moquegua): Trabaja con 3 entidades

Gobierno Regional del Callao (Gore Callao): Trabaja con 4 entidades

Gobierno Regional Pasco (Gore Pasco): Trabaja con 4 entidades

Gobierno Regional de Lambayeque (Gore Lambayeque): Trabaja con 4 entidades

Gobierno Regional de Puno (Gore Puno): Trabaja con 4 entidades

Gobierno Regional de Huánuco (Gore Huánuco): Trabaja con 5 entidades

Gobierno Regional de Huancavelica (Gore Huancavelica): Trabaja con 5 entidades

Gobierno Regional de Madre de Dios (Gore Madre de Dios): Trabaja con 5 entidades

Gobierno Regional de Junín (Gore Junín): Trabaja con 7 entidades

Gobierno Regional de Loreto (Gore Loreto): Trabaja con 7 entidades

Gobierno Regional de Ucayali (Gore Ucayali): Trabaja con 7 entidades

Gobierno Regional de Tacna (G.R.TACNA): Trabaja con 9 entidades

Gobierno Regional de Ayacucho (Gore Ayacucho): Trabaja con 9 entidades

Gobierno Regional de Lima (Gore Lima): Trabaja con 9 entidades

Gobierno Regional de Ica (GORE-ICA): Trabaja con 9 entidades

Gobierno Regional de Arequipa (Gore Arequipa): Trabaja con 10 entidades

Gobierno Regional de Amazonas (Gore Amazonas): Trabaja con 11 entidades

Gobierno Regional de Cajamarca (Gore Cajamarca): Trabaja con 11 entidades

Gobierno Regional de Cusco (Gore Cusco): Trabaja con 12 entidades

Gobierno Regional de Ancash (Gore Ancash): Trabaja con 12 entidades

Gobierno Regional San Martín (Gore San Martín): Trabaja con 18 entidades

Gobierno Regional de la Libertad (GRLL): Trabaja con 21 entidades

Gobierno Regional de Piura (Gore Piura): Trabaja con 24 entidades