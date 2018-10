Gobierno revisará las tasas diferenciadas de aportación a EsSalud para "sincerarlas"

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que se "sincerará" la tasa de aportación al Seguro Social de Salud del Perú ( Essalud) por lo que se revisará la tasa de aportes diferenciados.

"Trabajadores y empleadores se han puesto de acuerdo en cuáles son las medidas para mejorar el financiamiento de EsSalud, por ejemplo, en sincerar la tasa de aportación", indicó el titular de la cartera, Christian Sánchez, en Canal N.

En esa línea, subrayó que este "sinceramiento" no implica un incremento del aporte, que representa el 9% de la remuneración de los trabajadores.

"Si no que, tal cual están vigentes las reglas de EsSalud y que regulan las tasas de aportación de 9%, de la que no todos pagan y dado que no todos los empleadores aportan el mismo porcentaje, si hay un acuerdo preliminar entre trabajadores, empleadores y EsSalud -particularmente del Ministerio de Trabajo- de revisar las tasas de aportaciones diferenciadas", anunció.

Con ello se buscará mejorar el financiamiento del seguro social y lograr así mejores ingresos. En otro momento, dijo que en 10 días se publicará un plan de trabajo para mejorar los servicios de EsSalud.

"Presentaremos un documento formal con un plan de trabajo con medidas concretas para la administración del seguro social y la mejora de su financiamiento y de gestión de servicios de salud", señaló en Canal N.

En el documento que se alista está incluido un plan para la ampliación de la cobertura y para luchar contra la corrupción.