Esta semana se sustentará una propuesta normativa para sancionar la especulación de precios y el acaparamiento de los medicamentos en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

“El día martes o lunes tenemos Consejo de Ministros y espero allí sustentar propuesta normativa que pueda corregir esta circunstancia tan delicada”, dijo Zeballos a la Red de Comunicación Regional.

Precisó que está disponiendo que se revise el marco legal de manera inmediata para regularizar de mejor manera el control de precios ante el aprovechamiento que se observa en la comercialización de los medicamentos para tratar el coronavirus.

Indicó que es necesario que los entes reguladores tengan una labor mucho más prolija y que se sancione la especulación en el precio de los medicamentos.

En este último punto, es importante recordar que el Indecopi indicó que si bien no tiene la facultad para controlar los precios ni tarifas de producto o servicios, señaló que sí puede sancionar a proveedores que no respeten los precios que informan o se pongan de acuerdo para fijar uno nuevo (contertación).

Zeballos consideró además se debe revisar tanto la parte administrativa para garantizar que estos productos estén al alcance de los ciudadanos y también asegurar que los entes rectores fiscalicen el precio normal.

Refirió que en reciente su visita a Pucallpa y otras zonas del país ha recogido la preocupación de la ciudadanía por el alza y escasez de las medicinas.

Frente a los detractores que cuestionan la regulación y alegan que estamos en una economía de mercado, Zeballos enfatizó que no estamos en una circunstancia normal y que no se no se puede permitir ningún tipo de aprovechamiento en momentos en que todos deberíamos sumar esfuerzos y ser solidarios.

Zeballos detalló que países con economías abiertas han tomado medidas restrictivas, como España que determinó que todos aquellos equipos, medicamentos e implementos necesarios para atender la emergencia sanitaria pasen a disposición del Estado.

En ese dijo, que el Gobierno no ha dado esa disposición, pero que es una alternativa que se va a evaluar.