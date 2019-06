Gobierno revisa meta de exportaciones de este año debido a guerra comercial

A inicios de año, el ministerio de Comercio Exterior (Mincetur) proyectó que este año las exportaciones totales peruanas sumarían US$ 52,000 millones, superando la cifra récord del 2018 (US$ 48,942 millones).

Sin embargo, los envíos nacionales empezaron el 2019 en rojo. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones sumaron US$ 14,903 millones, lo que representó una caída de 5.4% comparado con similar periodo del 2018.

Al respecto, el ministro del sector, Edgar Vásquez, señaló que su cartera se encuentra revisando la proyección para este año como resultado del escenario del primer cuatrimestre.

"Estamos sufriendo los embates de la reducción de los precios de los minerales ante la situación más crítica entre Estados Unidos y China. Teníamos la expectativa que esto se iba a resolver antes", anotó durante la edición de Industria Perú 2019.

Por ejemplo, las exportaciones de cobre sumaron US$ 4,374 millones entre enero y abril de este año, cifra que refleja una caída de 11.4% con relación a igual periodo del año 2018 (US$ 4,934 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El ministro Vásquez destacó que las exportaciones no tradicionales todavía en -algunos sectores- muestran solidez: agroindustria, pesca, joyería, entre otros. Hay que indicar que en los primeros cuatro meses del año, los envíos no tradicionales crecieron 1.8% (US$ 4,249 millones), mientras los tradicionales cayeron 8.1% (US$ 10,595 millones), según el BCR.