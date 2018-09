Gobierno renovaría devolución del IGV a las empresas mineras

El gobierno busca renovar el beneficio de devolución del impuesto a las ventas internas de la minería, que vence este año tras varias prórrogas, para incentivar la inversión en el sector, dijo el jueves el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

El régimen, que entró en vigencia hace casi dos décadas, permite a las mineras recuperar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) por compras en sus procesos de exploración, ejecución y ampliación de proyectos mineros.

El monto por devolución de impuestos para el sector sumó un total de S/ 12,033 millones (unos US$ 3,625 millones) en el período 2016 a 2017, según cifras del ente recaudador de impuesto.

"Este es una tema que debe ser definido ya por el ministerio de Economía y Finanzas, pero nuestra posición como sector es la renovación o ampliación de este beneficio de recuperación del IGV", afirmó Ísmodes a Reuters en una breve entrevista.

El sector minero paga otros tributos, como Impuesto a la Renta, y contribuciones como las regalías mineras.

El ministro refirió que se está evaluando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la extensión de la prórroga, antes de anunciar "próximamente" el nuevo régimen. "Si esto es algo que se va ir renovando o ampliando sucesivamente, mejor que se establezca como parte de la normatividad del sector", expresó.

Perú espera que la inversión minera, que se había desacelerado en los últimos años, se recupere con el anuncio de nuevos proyectos "ya encaminados" por unos US$ 14,000 millones en los próximos tres años, refirió Ísmodes.

Solo el proyecto de cobre Quellaveco, anunciado por Anglo American, suma una inversión de US$ 5,000 millones. La última gran inversión en el Perú fue para el proyecto Las Bambas, controlado por MMG Ltd, que comenzó a operar en el 2015 luego de una inversión de US$ 10,000 millones.

- La Oroya



Ísmodes afirmó asimismo que el gobierno del presidente Martín Vizcarra busca atraer a un inversionista para apoyar la reactivación del complejo metalúrgico La Oroya, un plan en manos de los trabajadores junto a un consorcio minero extranjero.

Los trabajadores de la planta -que son accionistas acreedores del complejo- aún no pueden cerrar el financiamiento con Samsel Group, principalmente conformado por inversores chinos, para adquirir la planta y una pequeña mina de cobre en Huancavelica, según el sindicato de la firma.

"Nosotros como gobierno estamos evaluando la posibilidad de buscar inversionistas para que puedan evaluar esta iniciativa de los trabajadores, para que no esté en manos de un tercero", dijo Ísmodes antes, en una conferencia con la prensa extranjera.

- Ley de Hidrocarburos

Con respecto al sector de hidrocarburos, el ministro dijo que ha propuesto al Congreso, pendiente de aprobar una nueva ley para el sector petrolero y gasífero, elevar los contratos de exploración y explotación a 40 años desde los 30 años actuales.

"Una vez aprobada la norma, (la estatal) Perú-Petro debe negociar con las empresas cuyos contratos tienen 30 años de vigencia para que, con un plan de inversiones, puedan acceder a estos 10 años adicionales", señaló Ísmodes.

La ampliación es vital para la refinería Talara, la mayor del país, cuya capacidad crecerá en 50% desde el 2020.

"Esperamos en el corto plazo, aprobada la ley, incrementar la producción por lo menos en 30,000 barriles de petróleo por día, adicionales a los 40,000 barriles promedio de hoy", dijo.