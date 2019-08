¿A Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, lo “jalarían” para que se haga cargo de otros proyectos con base en la experiencia lograda?

Nos encantaría. Es más, en las conversaciones quisiéramos que se encargue de los proyectos en el corredor del Oleoducto Norperuano (Gestión 30.07.2019). Pero también está la Reconstrucción, donde (Neuhaus) es otro candidato natural para el Project Management Office (PMO). Además, tenemos el Plan de Infraestructura donde también habrá PMO.

Es decir, ¿colocarlo en los grandes proyectos?

En algún lado quisiéramos que nos acompañe, no solo Carlos (Neuhaus), sino también las 40 personas que están trabajando con él. Ese es un grupo de élite que tenemos que clonar en el Estado. Deberíamos tener ese tipo de gente sobre todo en los grandes proyectos como la Reconstrucción, el Oleoducto, en el Metro de Lima.

Inversión pública

¿Cuál será el desempeño de la inversión pública en el año?

He visto declaraciones que estamos retrayendo la inversión pública para cumplir con el déficit fiscal cuando eso no es lo que estamos haciendo. El déficit fiscal no es una preocupación, estamos en 1.5% del PBI (acumulado a 12 meses) cuando el techo es mayor.

Al contrario, lo que queremos es aumentar la inversión pública porque sabemos que estamos por debajo de lo que tenemos para invertir. Cuando vemos el avance respecto al presupuesto, todavía estamos en 30% cuando debería ser mucho más alto.

¿Cuánto crecería la inversión pública al cierre del año?

Todavía creemos que esta inversión, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, se va a incrementar en la segunda parte del año. Ahora, en el próximo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) creo que tenemos una cifra de 2.5% de crecimiento para la inversión pública en el 2019.

Muchas de las medidas que hemos hecho van a tener impacto. Por ejemplo, hemos entregado el presupuesto desde el primer día del año a los gobiernos subnacionales. Tomando en cuenta el periodo que toma ejecutar las obras, esos recursos se va a empezar a materializar en julio, agosto y setiembre.

¿Cuál habría sido el resultado de la inversión pública en julio?

La expectativa que teníamos era que iba a estar más o menos ‘taz con taz’ (con similar mes el año pasado).

¿Quiénes están más atrasados?

Los gobiernos subnacionales, los locales en particular, son los más atrasados. El Gobierno nacional está creciendo a dos dígitos, está positivo.

Empleo

En el Plan de Competitividad no se estableció la creación de una ley de promoción del empleo juvenil ‘per se’. Entonces, ¿dónde quedaron los incentivos tributarios o económicos para las empresas que se mencionaron en su momento?

Todavía no lo hemos conversado en detalle con el Ministerio de Trabajo (MTPE) sobre eso en particular. Entonces, como no está todavía conversado, hemos preferido no meterlo directamente al Plan de Competitividad, justamente porque queríamos que el plan sean cosas que las íbamos a hacer este año. Pero si tenemos un tema que todavía está en discusión, no significa que no lo vamos a hacer, sino que no está listo para presentarlo.

En el Plan sí se consideró una revisión al régimen laboral general. ¿Qué se hará?

Estamos evaluando la propuesta que nos ha hecho la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que entiendo una parte del Congreso la ha visto con buenos ojos.

¿En qué consiste la propuesta?

En que el régimen de trabajo dependa más del sueldo que del tamaño de la empresa. Si tu sueldo es de cierto tamaño, entonces tendrás un régimen con una CTS, vacaciones, (aporte) a Essalud con ciertas características.

¿Qué falta en la revisión?

Nos parece sumamente interesante; nos hemos reunido con el MTPE. Creemos que vamos a ir en esa línea, lo que falta es afinar un poco los parámetros, los rangos, pero creo que eso va a ser importante para la formalidad. En el Plan está un poco etéreo porque nos falta aterrizarlo un poco más, pero ahí tenemos que trabajar de la mano con el Congreso para sacar esto lo más antes posible.

Exoneración del IR a ganancias de capital en BVL se prorrogaría

A fines de este año vence la vigencia de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias de capital en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre otros.

Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló que la idea sobre dicho gasto tributario es que se prorrogue.

“La idea es prorrogarla, pero todavía no he visto el detalle. Creo que son cada tres años esas exoneraciones”, indicó a Gestión.

Hay que recordar que el titular del sector señaló que su cartera estaba priorizando el análisis de las exoneraciones tributarias que vencen este año para decidir si se modificarán o se eliminarán (Gestión 25.06.2019).

En otro momento, señaló que los incentivos para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) no han funcionado así que se harán algunos ajustes. Además, se planteará que los fondos vinculados a la innovación se simplifiquen en dos frentes: Concytec y Produce.

Crecimiento. Carlos Oliva, ministro de Economía, señaló que el Gobierno espera que el PBI crezca poco más de 5% en la segunda mitad del año para alcanzar el estimado de 3.5% al cierre del 2019. Sin embargo, remarcó que uno de los riesgos es que las expectativas del sector privado se afecten por una “supuesta” incertidumbre.



