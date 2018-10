Gobierno otorgó recursos a regiones para ejecutar 700 proyectos de agua potable

El presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que el Gobierno Nacional ha entregado a gobiernos regionales y locales los recursos necesarios para la ejecución de 700 proyectos de agua potable en el Perú, con el objetivo de reducir la brecha de acceso a este servicio.

“No puede ser que hayan poblaciones importantes que no tengan acceso al agua potable, esas brechas tenemos que cerrarlas”, subrayó.

Añadió que no se puede admitir que cerca de 3.5 millones de personas no tengan acceso al agua potable y el objetivo es cerrar esa brecha al 2021.

“El agua más cara es el agua que uno no tiene, porque esas personas que no tienen un sistema de abastecimiento de agua potable, tienen que adquirirlo de cualquier forma y a costos elevadísimos e incluso es agua de mala calidad”, indicó.

Recordó que el agua es importante para el desarrollo del país y eso ocasionó un cambio en la evaluación del uso de los recursos del Estado para el desarrollo de proyectos en el sector.

“Hasta hace poco en el Perú, los proyectos de inversión pública se hacían por rentabilidad, es decir que si un proyecto de inversión pública no era rentable, por más importante que sea, no tenía el aval del Estado y no se hacía, eso generaba una injusticia”, añadió.

“Sin agua limpia no podemos tener la salud necesaria en nuestro organismo”, subrayó.

Asimismo, recordó que por la geografía que tiene el Perú, el agua es insumo importante para la generación de energía hidroeléctrica.

“Los múltiples usos que tiene el agua, la hacen un elemento fundamental a tomar en cuenta, por eso saludo a los organizadores que por cuarto año consecutivo realizan este importante evento, en el cual se escuchan propuestas, aportes y sugerencias para dar un uso racional a este recurso”, comentó.