Gobierno da nueva fecha para Gasoducto Sur: ahora se licitaría en el 2020

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó que la licitación del Gasoducto Sur Peruano se hará el 2020. Originalmente el gobierno tenía previsto licitarlo en el primer trimestre del 2018 tal como lo anunció el entonces ministro del sector Gonzalo Tamayo, durante la gestión de PPK.

Sin embargo, durante esa gestión el gobierno decidió entregar el proyecto a ProInversión, con lo cual se postergó la fecha prevista para la licitación para fines del 2018. Posteriormente -específicamente en enero de ese año- se proyectó que la licitación se haría el 2019. Ahora, bajo la gestión de Vizcarra, el gobierno proyecta que la licitación se hará el próximo año.

El titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes explicó que el Sistema Integrado de Transporte de Gas -que reemplaza al GSP- es parte de un estudio de la consultora Mott MacDonald, contratada por ProInversión, a fin de evaluar las mejores condiciones para desarrollar este ducto.

Así proyectó que el informe final de la consultora estará listo en marzo de este año . Inicialmente estaba previsto para enero del 2019. "Definitivamente se necesita el estudio porque este es un proyecto distinto al Gasoducto Sur Peruano (GSP) en su concepción. Este es un proyecto en la que van a participar fondos públicos y privados, es decir, será un proyecto cofinanciado ", apuntó.

En ese línea, recordó que el proyecto inicial del GSP era financiado por el sector privado.

"No obstante, a todos los peruanos que pagábamos un recibio de electricidad se nos cargaba un costo por el GSP. En cambio, el nuevo proyecto que viene evaluando Mott MacDonald es un proyecto cofinanciado, lo que significaría que el costo del ducto no sería cargado en el recibo de electricidad; por lo tanto las tarifas eléctricas no tendrían que incrementarse una vez que comience la inversión del Sistema Integrado de Transporte de Gas ", dijo.

Alegó, asimismo, que probablemente se mantenga el trazo original del ducto del GSP, lo que va a permitir fortalecer el proyecto de masificación de gas natural denominado "7 regiones" cuya puesta en operación esta prevista para esta año y comprende a las regiones de Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín,

"El Sistema Integrado de Transporte de Gas permitirá tener ramales que conecten a estas 7 regiones", precisó.

"Esperamos que el informe final (de Mott MacDonald) podamos recibirlo en marzo de este año. No obstante, quiero precisar que ello está relacionado al avance de las observaciones en los temas técnicos", subrayó. ¿Bajo este panorama, cuándo se haría la licitación?

Al respecto, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, precisó que la convocatoria se haría el 2020. "Con el informe final de Mott MacDonald tendremos el insumo para tomar decisión de manera objetiva. Tras ello, ProInversion va tener que hacer un estudio más de detalle, por lo que la convocatoria para su licitación se haría al 2020", puntualizó.