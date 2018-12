Gobierno gasta más de S/ 500 millones en alquileres de locales para ministerios

El primer ministro César Villanueva habló sobre la compra del edificio del Banco de la Nación para la nueva sede del Ministerio de Vivienda. Dijo que en la administración pública se gasta más de S/ 500 millones al año en alquileres para los ministerios.

“Que no le sorprenda que no va a ser solo el Ministerio de Vivienda, sino toda la administración pública que haga este tipo de operaciones”, expresó.

El premier explicó que los alquileres que se están pagando se irán convirtiendo en el pago de préstamos que se hagan para las inversiones. Pero cuando ese proceso termine, bajará gigantescamente lo que paga el Estado para tener esos servicios.

“Ese no es el único propósito, sino también comenzar a articular, hacerlo más funcional, que haya oficinas para evitar que los ministerios estén regados por todos lados”, dijo.

Respecto a la compra del Ministerio de Vivienda, dijo que la inversión en saneamiento es intocable y eso está asegurado.

Agrobanco



Por otro lado, consultado sobre el tema ¿Agrobanco o Mi Agro?, la respuesta de César Villanueva fue “Agrobanco, y vamos a ver cómo lo reforzamos”, reafirmando lo que dijo en gestion.pe el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo.

“El reflote del banco será progresivo también en los créditos, porque si tú no prevés eso hay un círculo perverso: no tienes crédito, no te pagan, tu deuda crece, no hay agricultura, peor todavía. Entonces tenemos que ver cómo nos agenciamos recursos frescos para que tengan créditos los pequeños”, expresó.

Comentó que el banco quebró porque les han dado créditos a grandes agricultores que no pagaban.

Majes Siguas II

En cuanto al proyecto Majes-Siguas, cuya firma de la adenda 13 está pendiente, espera que tenga ya la luz verde en el 2019, con la nueva administración regional.

“Hubo algunos detalles con el gobierno regional y yo espero que pueda salir. Está ya muy bien encaminado”, mencionó.