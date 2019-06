Gobierno dice que no ha planteado otro EIA para proyecto minero Tía María

El diario Los Andes de Arequipa divulgó el miércoles último que el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez, les indicó que la empresa Southern Peru Copper no tendría más alternativa que elaborar otro Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para demostrar que el proyecto minero Tía María es amigable con el ambiente y la agricultura.

Sin embargo, un audio proporcionado por la PCM a Gestion.pe da cuenta de que lo señalado en el diario arequipeño no corresponde a las declaraciones brindadas por el viceministro Molina.

Lo que reafirmó Molina es que la legislación impide al Gobierno dilatar el plazo del EIA, pero que podría extenderle la licencia a la empresa con el compromiso de que esta inicie la construcción solo después de que se consiga un consenso social en el Valle del Tambo.

“La empresa está dispuesta a hacer un acuerdo formal de no iniciar la construcción hasta que no logremos un consenso suficiente en el Valle (del Tambo) y que no estemos todos seguros de que va a ser una minería responsable que no va a afectar la agricultura. Nadie en el gobierno nacional puede apoyar la posibilidad que se afecte la agricultura de la zona”, aseveró el representante de la PCM.