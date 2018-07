El Ministerio de Cultura financiará el desarrollo de proyectos audiovisuales y cinematográficos, de artes escénicas, visuales, música y de fomento a la lectura a través de 34 concursos de alcance nacional.

Santiago Alfaro, director general de Industrias Culturales y Arte, explicó que con este objetivo se destinará S/ 23’680,200 del presupuesto del sector Cultura para financiar la ejecución de los proyectos ganadores.

“Chile destina cerca de US$ 60 millones al fomento del arte y la cultura; Colombia US$ 36 millones y México US$ 92 millones. El Perú, este año, estaría acercándose a esos otros países con una inversión de US$ 7 millones no solo para cine, que ha sido beneficiado con fondos públicos, sino a todo el espectro de la creación artística”, refirió.

Agregó que el fondo estará dirigido a tres actividades específicas. Estas son a la actividad audiovisual y cinematográfica, a la que se destinará S/ 19'522,200; a las artes escénicas, visuales y música (S/ 2'431,000) y a la promoción del libro y el fomento a la lectura (S/ 1'366,000).

Alfaro recordó que el desarrollo de estos proyectos culturales tendrá un impacto en la economía peruana cercano a los S/ 46 millones dado que generan puesto de trabajo y consumo. Aquí detalles de los concursos organizados por Cultura.

Urge aprobar nueva ley del cine

El representante de Cultura consideró vital que en la próxima legislatura se aprueba la nueva ley del cine y proyectos audiovisuales ya que son muchos los beneficios que traerá a la industria. "La ley vigente es del año 1994, sumamente antigua, dejando de lado la tecnología y las nuevas plataformas digitales", explicó.

Detalló, asimismo, que con la nueva ley - por ejemplo - el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) podrá financiar proyectos audiovisuales que puedan ser exhibidos en el Internet, a lo que suma la posibilidad de realizar más coproducciones de cines con otros países que actualmente es mínima, entre otras.

"Esperemos que el Congreso lo apruebe porque es muy beneficiosa para todos", afirmó.