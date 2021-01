El aumento de los contagios de COVID-19, que para las autoridades es un anuncio de que podría estar iniciándose una segunda ola, no hará retroceder al Gobierno en las fases de reapertura de la economía, como han sugerido algunos especialistas. Tampoco la confirmación de los primeros casos de la nueva variante europea en el país.

Tras el estricto confinamiento en los meses de marzo, abril y parte de mayo, el Gobierno de Martín Vizcarra decidió iniciar una reapertura gradual de las actividades económicas, a través de cuatro fases, siendo la última en autorizarse la que concentra mayor cantidad de gente, como los cines, los espectáculos, el turismo, entre otros.

“Nosotros no queremos hablar ahora de volver a la fase 3 o a la fase 2, porque hemos tenido medidas asociadas al tema del confinamiento. Lo que estamos diseñando y vamos a presentar en estos días es una estrategia clara con indicadores de alerta que nos permitan adoptar medidas concretas”, afirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

Explicó que las medidas se tomarán cuando en determinados territorios confluyan varios indicadores. Por ejemplo, se verá si hay un incremento de los contagios y que este dato esté asociado a algún otro indicador, como el número de fallecidos y la insuficiencia del sistema de salud para atender este tipo de casos.

“Vamos a ver qué medidas se deberían adoptar en ese contexto territorial. De repente, hay condiciones para evitar aglomeraciones, para reducir aforos”, añadió la ministra.

En esa misma línea, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que el Gobierno está haciendo una evaluación permanente con indicadores, en relación a cómo se comporta la pandemia para tomar decisiones focalizadas región por región.

De esta manera, se buscará hacer frente a las situaciones de cada lugar, de acuerdo al comportamiento de la pandemia y así “tomar diferentes restricciones si es necesario”.

La nueva cepa

La ministra de Salud confirmó este viernes los primeros casos en Perú de contagios de la nueva variante de coronavirus que circula en Europa. “Como parte de la vigilancia que estamos haciendo para ver la posibilidad de que podamos encontrar una nueva variante, se confirmó que una mujer tiene la nueva variante. Entonces, en nuestro país ya tenemos la nueva variante que circula en Europa”, expresó.

Luego de ello, señaló que no por esta razón se está considerando retroceder en la reactivación de la economía. “Regresar a una cuarentena o retroceder a la primera etapa de la reactivación económica, esos fenómenos todavía no están siendo considerados. En el momento en que nos encontramos nosotros, no se están considerando. Lo que pueda suceder más adelante, va a depender de cómo nos comportemos nosotros”, expresó.

Buscar el equilibrio

Asimismo, la primera ministra Bermúdez afirmó que lo que busca el Gobierno es un equilibrio entre la economía y la salud de las familias peruanas.

“La gente sale, no por el gusto de que quiere salir a pasear, a contagiarse, salimos porque tenemos que trabajar. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, porque para seguir saliendo a trabajar, a ganarnos el pan de cada día, incluso a ver a la distancia a un familiar, tenemos que cuidarnos, para poder tener este equilibrio hasta que toda la población esté inmunizada”, precisó.

Recomendación

La exministra de Salud Patricia García es una de los que consideran que el Perú debería regresar a la fase 3 de reapertura de la economía. Es decir, volver a cerrar las actividades que congregan personas de manera masiva, como los espectáculos artísticos, gimnasios, los cines e incluso los restaurantes.