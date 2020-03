En el país existe un déficit de S/ 5,000 millones en infraestructura y equipamiento de Salud, informó recientemente el exministro del sector, Abel Salinas. A pesar de ello, la ejecución de recursos para obras en este sector no ha caminado a la velocidad necesaria en los últimos dos años.

Entre el 2018 y 2019, los tres niveles de gobierno dejaron de invertir S/ 2,725.5 millones en Salud , según los datos de Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF). Se trataron de 1,012 proyectos de infraestructura que fueron abandonados (no se le asignó recursos) o no iniciados (se les asignó recursos, pero no se devengó nada) en esos dos años.

Por ejemplo, se dejó de invertir S/ 1,477.5 millones en obras de la función Salud (recursos ejecutados por los tres niveles de gobierno) durante el 2019. Eso representó 118 proyectos abandonados y otros 400 que no se iniciaron en dicho año.

El mayor monto sin ejecutar se registró en la región Piura, donde el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales no devengaron S/189.6 millones en esa zona , es decir, se dejó pasar 36 proyectos.

Cusco tampoco invirtió una suma importante el año pasado: S/ 167 millones no fueron devengados, lo que significó que se dejaran de lado 49 proyectos que no se iniciaron o simplemente fueron abandonados. Cabe indicar que las dos regiones antes mencionadas, sumadas a Arequipa, Puno, Ayacucho, Cajamarca y Lima representan más de la mitad de los recursos que no se ejecutaron el año pasado.

-2018-

En el 2018, la situación es similar. Ese año no se ejecutó S/ 1,247.9 millones, es decir, 494 proyectos que quedaron en stand by. Fue Lima la región donde se dejó de invertir el mayor monto: S/ 194.7 millones, lo que es igual a 87 proyectos entre abandonados y no iniciados.

En “segundo lugar” nuevamente se colocó Cusco con S/ 158.1 millones que el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales no devengaron. Así, fue en un total de 27 proyectos que no se iniciaron obras.

Cabe precisar que en los últimos dos años la ejecución de los recursos para infraestructura de Salud ha llegado a menos de 60%, quedando casi la mitad sin gastarse. Aunque el 2018 y 2019 fueron “particulares” por tratarse de años pre y post electorales, lo cierto es que los años previos el nivel de avance del presupuesto para obras tampoco se destacó, quedando muy lejos del 100%.

En diciembre pasado, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, propuso la creación de un ministerio de obras públicas con el fin de que ministerios como el de Salud y Educación se enfoquen “en la eficiencia de los servicios que deben brindar, dejando la inversión de infraestructura a otra entidad especializada”.