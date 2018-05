Gobierno dará concesiones viales por una inversión de US$ 1,107.4 millones al 2021

Durante su presentación en el Congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, expuso lo que será su política en el sector. Así, una de las metas más importantes será la de generar inversiones por concesiones viales al 2021.

Para poner en contexto, la Red Vial Nacional consiste en 26,839 kilómetros de los cuales el 76% está pavimentado. Del total, 6,693 están en una red concesionada y es Puno el departamento que más kilómetros posee en su territorio con 2,017 km.

Luego viene Cusco con 1,898 km, Áncash con 1,893 km, Ayacucho con 1,801 km, Piura con 1,741 km, Cajamarca con 1,739 km, Junín con 1,734 km y Lima con 1,684 km.

De la red vial concesionada, se espera que, para el 2021, existan 24,510 km habilitados con la longitudinal de la sierra al 100% y la longitudinal de la selva al 96%.

Al 2021, en cuanto a los proyectos, la Autopista del Sol (La Libertad, Lambayeque y Piura) generaría una inversión por concesión vial por US$ 431.4 millones; la Red Vial #4, US$ 156 millones; la Red Vial #5, US$ 102 millones; la Red Vial #6, US$ 66 millones; la IIRSA Norte, US$ 142 millones; la IIRSA Sur Tramo 4, US$ 124 millones; y la IIRSA Sur Tramo 5, US$ 86 millones.

Todas estas concesiones suponen un valor total de US$ 1,107 millones. Dichas inversiones suponen distintos proyectos en sí como rehabilitación de vías, calzaras, vías de evitamiento, intercambios viales, pasos a desnivel, entre otros.

Carreteras

En cuanto a las metas en carreteras al 2021, el MTC planea generar una inversión total de S/ 1844.

Carretera Canta – Huallay: S/ 240 millones; Carretera Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución: S/ 143 millones; Carretera Negromayo – Occoruro – Pallpata: S/ 177 millones; Matarani – Arenal – Punta Bombón: S/ 113 millones; Carretera Puerto Súngaro – San Alejandro: S/ 157 millones; Autopista Juliaca – Puno: S/ 121 millones; Carretera Chota – Cutervo – Chiple: S/ 225 millones; Carretera Tacna – Collpa: S/ 263 millones; Carretera Negromayo – Yauri – San Genaro: S/ 214 millones; y Carretera Santiago Chuco – Mollepata: S/ 191 millones.

Por otro lado, de acuerdo al Programa Nacional de Puentes, se piensan instalar 700 puentes para el 2021. Sin embargo, se han concluido 130 (18%) hasta la fecha.

Nivel Sub Nacional

A nivel Sub Nacional, existen 132,537 kilómetros en redes viales. Lo que busca para el 2018 es crear 5,531 km más de redes viales (1,707 km departamental y 3,824 km vecinal), mientras que para el 2021 se busca pavimentar 3,100 km.

Para el 2018 la ejecución del MTC contempla 18 proyectos en caminos y 8 proyectos en puentes.

En cuanto a transferencias a autoridades locales, se incluyen 216 proyectos para caminos. En ese sentido, se desarrollarán 5,205 km de vías por un monto de S/ 1,327,110,687. En cuanto a puentes, hay 20 proyectos en ejecución por un monto de S/ 122,535,582. Así, en vías y puentes se generarían obras por S/ 1,449,646,269.

Por último, en 2018 se destinarán S/ 502,705,679 para 2,296 tramos por mantenimiento vial.

Cabe recordar que Bruno Giuffra, predecesor de Trujillo en el cargo, señaló en marzo que se requerían US$ 31,850 millones para el cierre de la brecha de infraestructura vial hasta el año 2025. Así, señaló que se tenía en agenda un plan nacional y una programación multianual de inversiones para dicho fin.

Asimismo, mencionó en ese momento que había una cartera de proyectos para el 2019-2020 que consiste en 4 proyectos (Longitudinal Sierra Tramo 4, Autopista Internacional del Norte, Anillo Vial Periférico y Viaducto y Túnel Chosica) por un monto de US$ 3,696 millones.

Por último, a inicios de año manifestó que se revisarían todos los contratos de concesión vial en las carreteras del país para “evaluar las exigencias de sus cláusulas de seguridad”.