Gobierno continúa postergando licitación del Gasoducto Sur: proyecta que se hará el 2020

El gobierno peruano estimó que la licitación del Gasoducto Sur Peruano se hará el 2020 , postergando una vez más la ejecución de la obra que inicialmente estaba prevista -su licitación- para el primer trimestre del 2018, pero luego la fecha se cambió para fines del 2018. Tiempo después -específicamente en enero de ese año- se proyectó que la licitación se haría el 2019.

El titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes explicó que el Sistema Integrado de Transporte de Gas -que reemplaza al GSP- está siendo parte de un estudio por parte de la consultora Mott Mc Donald, contratada por ProInversión, a fin de evaluar las mejores condiciones para desarrollar este ducto.

Así proyectó que el informe final de la consultora estará listo en marzo de este año . Inicialmente estaba previsto para enero de este año el citado informe final. "Definitivamente se necesita el estudio porque este es un proyecto distinto al Gasoducto Sur Peruano (GSP) en su concepción. Este es un proyecto en la que van a participar fondos públicos, es decir, será un proyecto cofinanciado ", apuntó.

En ese línea, recordó que el proyecto inicial del GSP era financiado por el sector privado.

"No obstante, a todos los peruanos que pagábamos un recibió de electricidad se nos cargaba un costo por el GSP. En cambio, el nuevo proyecto que viene evaluando Mott Mc Donald es un proyecto cofinanciado, lo que significaría que el costo del ducto no sería cargado en el recibo de electricidad; por lo tanto las tarifas eléctricas no tendrían que incrementarse una vez que comience la inversión del Sistema Integrado de Transporte de Gas", dijo.

Alegó que por ello se necesita de este estudio para que se pueda establecer cuáles serían las características de este nuevo proyecto.

"Esperamos que el informe final podamos recibirlo en marzo de este año. No obstante, quiero precisar que ello está relacionado al avance de las observaciones de los temas técnicos que se van concluyendo, por eso que la fecha inicial (para la entrega del informe) era diciembre de 2018. El interés del Gobierno, cabe precisar, es que el gas llegue al sur del país", subrayó.