Gobierno contempla que Petroperú participe en contratos petroleros

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló que el Gobierno contempla que los nuevos contratos de hidrocarburos que suscriba el país, así como los acuerdos para la ampliación del plazo de vigencia de los mismos, incorporen una participación de Petroperú.

Así lo señaló en el programa Agenda Política de Canal N, al ser consultado sobre si, como ha trascendido, la petrolera estatal tendría un 10% de participación en esos contratos.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no negó que, en efecto, en los nuevos contratos a suscribir o en los cuales se extienda los plazos –como se propone en el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos– Petroperú tenga ese porcentaje de participación.

“Eso (la participación de Petroperú) es algo que hemos estado conversando (para) los contratos que puedan ser ampliados. La nueva Ley de Hidrocarburos que se discute (en la Comisión de Energía y Minas del Congreso) ha planteado la extensión de plazos de contratos, evaluamos esa extensión y cómo se puede compatibilizar con un trabajo de Petroperú”, acotó.

Además, comentó que ya hay casos de lotes petroleros donde se ha identificado la forma en que Petroperú participe, de forma que el inversionista (concesionario del lote) ponga la participación (el 10%) de Petroperú, con lo cual la empresa estatal en mención no tiene por qué destinar fondos (para aportar su cuota de inversión en la actividad petrolera).

Trascendió que la participación de Petroperú en esos lotes buscaría, particularmente, que haya una presencia del Estado (a través de la citada empresa pública) en las zonas, sobre todo en la Amazonía, donde hoy se desarrolla actividad de hidrocarburos, de forma que se pueda interactuar con las comunidades nativas ubicadas en torno a esa actividad.

- Contribución social



De otro lado, el ministro Ísmodes indicó también que hay una propuesta de su sector para que en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (en debate) se incorpore la posibilidad de generar un fondo social (que aporten las empresas petroleras).

Aunque evitó confirmar el porcentaje de participación (el cual ha trascendido sería del 1%), Ísmodes indicó que, en efecto, es un tema que están evaluando, pues “consideramos que es fundamental que haya algún tipo de aporte directo (de las petroleras) para que las comunidades nativas que están a lo largo del oleoducto o en lotes en exploración o explotación tengan algún beneficio”, apuntó el ministro.

En corto

¿Y Tía María? En la entrevista con Agenda Política, el ministro Ísmodes no despejó las dudas respecto a si su sector aprobará finalmente o no la solicitud de licencia de construcción para el proyecto Tía María.

En general, dijo que el referido trámite continúa su proceso, y dijo que este no tiene relación con la aprobación del EIA, que vence en agosto próximo.