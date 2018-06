Gobierno buscaría salirse del rally Dakar 2019 ¿Dejará sin sede al evento?

El rally Dakar 2019 se ha puesto en el ojo de la tormenta, pues el Gobierno estaría evaluando continuar o no, luego de suscribir un acuerdo firme y definitivo con los organizadores del mismo, que se suscribió el pasado 9 de mayo.

Según fuentes vinculadas al evento, la decisión se toma, dado que el análisis económico preliminar resultaría negativo, ya que no solo implica el pago de US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del rally, sino otros desembolsos adicionales como infraestructura, seguridad, logística, entre otros, cuyo monto podría llegar a los US$ 25 millones.

Carlos Canales, presidente de Canatur, comenta que el Estado debió evaluar todo el impacto antes de firmar algún documento, ahora está atrapado por los compromisos suscritos y anunciados.

“ En el último año, además de los US$ 6 millones, se gastó como U$ 13 millones adicionales, ahora se realizarán mayor número de estaciones, ello implica la suma en alrededor US$ 25 millones”, expresó.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, este jueves 21 de junio, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, expondrá sobre las medidas que adoptará y las evaluaciones pertinentes en el tema, luego del cual se dará a conocer la decisión de continuar o no.

En una comunicación previa , Rogers Valencia dijo a Gestión.pe, que “no se tiene alguna información distinta, se sigue trabajando en el tema”, expresó.

Sobre los mayores costos que implicaría el evento, señaló que “eso lo tendría que informar el IDP, esa información no la tengo”.

Según las fuentes, tanto el presidente de la República Martín Vizcarra, como el Ministerio de Economía y la PCM, estarían considerando que el gasto es muy alto versus el retorno esperado, en medio de un proceso de austeridad.

En el último rally Dakar 2018 el impacto económico ha sido de US$ 40.5 millones, distribuidos entre el turismo US$23.5 millones, residentes locales con UD$10.8 millones, los propios organizadores ASO, con US$ 5 millones y el sector privado con US$ 1.5 millones.

En esta evaluación no se ha considerado el impacto en el patrimonio, que según versiones serían más elevadas.

Impacto Económico - Dakar 2018 USI

Acuerdo firmado





​ Hasta ahora Perú no tiene firmado un contrato, sino un acuerdo de aceptación suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia, y el ministro de Educación, Daniel Alfaro, el cual se define como firme y definitivo.

Luego de ello, s e tiene un plazo hasta el 30 de junio para la suscripción del convenio, en el que se detallará las condiciones del acuerdo ya suscrito.

En el eventual caso de no continuar con el proceso, en el acuerdo, suscrito de buena fe, se estipula que las partes pondrán sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa mediante un trato directo, o en su defecto mediante un proceso de arbitraje.







Sin Chile, Argentina y Bolivia ¿Regresaría a África?







​Tras la ceremonia de anuncio del Dakar 2019 íntegramente en Perú, Etienne Lavigne, director de la organización de Dakar, dijo que espera mantenerse en contacto con los países de Chile, Argentina y Bolivia para un eventual retorno en las próximas ediciones.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de retornar a los países de África, como son Argelia, Angola y Namibia para un eventual trazado en 2020.

Según la ministra de Deportes de Chile, Pauline Kantor, explicó la salida se debió a las prioridades de gastos internos frente a su política de austeridad , un caso similar ha ocurrido en Argentina, debido a la situación económica delicada y en el caso de Bolivia no obtuvieron las respuestas deseadas.

"Sabíamos que para armar la próxima edición con este contexto económico que atraviesan los países anfitriones podríamos tener dificultades. Pero no a este nivel, obviamente" , aseguró Etienne Lavigne, director del Dakar, a Motorsport.com de Argentina.

"Con la renuncia de Chile y de Bolivia y el gran silencio de Argentina nos hemos visto obligados a trabajar solamente con Perú. Vamos a armar un Dakar 100% peruano, pero 100% dakariano en el espíritu. Obviamente, no es lo mismo que un Dakar con dos o tres países".

Rally Dakar y Perú



No es la primera vez que Perú se retira del Dakar, ya lo hizo entre los años 2014 y 2017, volviendo nuevamente en el 2018. La diferencia es que ahora tendrían suscrito un acuerdo.

En el 2014, la organización ASO dijo que buscarán nuevos terrenos, dejando al Perú fuera del Rally Dakar 2014, sin embargo, se decidió realizar el Dakar Series 2013, que servía como entrenamiento para pilotos en las dunas de Ica.

En el 2015, la entonces ministra de Comercio Exterior, Magaly Silva dijo que el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, dado que estimaban gastos por S/ 30 millones. Siendo solo US$ 6 millones los pagos de derechos, pero a ellos sumaban el acondicionamiento de la infraestructura.

Para el año 2016, la comunicación fue similar, y en el Mincetur se indicó que Perú no será sede, ni del Rally Dakar 2016 ni del evento previo llamado Desafío Inka 2015. El motivo de la decisión sería el impacto que ocasionará el Fenomeno del Niño en distintas zonas de país.

En el caso del evento 2017, la explicación de no continuar con el evento, es que, al momento de ver la organización del evento, nos encontrábamos en un proceso electoral, lo que no llevó a concretarse un acuerdo.

Recién para el año 2018, Perú retoma el evento, y la prevista para el 2019, que ya se anuncia las inscripciones. ¿Qué pasará ahora con el evento?

