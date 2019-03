Gobierno sobre Las Bambas: "No se puede solucionar un conflicto si están tratando de extorsionar"

La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, se pronunció sobre la reciente detención de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores de la comunidad de Fuerabamba en el conflicto social suscitado por el proyecto minero Las Bambas. Muñoz consideró que si bien es necesario el diálogo, este no puede estar condicionado al bloque de la carretera.

"Es bien importante diferenciar cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles no. Uno tiene la predisposición de dialogar pero hay cosas que no se pueden hacer. Yo puedo protestar legitimamente pero no puedo tomar una carretera, puedo protestar legitimamente pero no puedo extorsionar", indicó la titular de Agricultura en RPP.

La ministra recordó que las detenciones realizadas corresponden a un trabajo de investigación realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público y que las personas detenidas incluso ya tenían antecedentes sobre este tipo de delitos.

"No es por el reclamo que se les detiene, se les detiene porque se han encontrado indicios (de extorsión). (...) Todos estamos tratando de seguir avanzando en el diálogo, pero no se puede hacer diálogo ni solución de conflicto si tienen una carretera tomada o te están tratando extorsionar", apuntó.

Por otra parte, la ministra indicó que, en el marco del Día Mundial del Agua, sostendrá reuniones con los gobernadores regionales de Arequipa, Tacna y Moquegua para tratar temas de la gestión integral del territorio basado en el tema del agua.

Muñoz espera también reunirse con el gobernador regional de Puno para "avanzar con las autoridades regionales en la gestión de los recursos hídricos de manera eficiente y racional".