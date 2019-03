Gobierno auxiliaría solo a mypes que sufrieron daños, no a todas en zonas de lluvias

El Gobierno evaluará “caso por caso” la situación de las micro y pequeñas empresas (mypes) que operan en las zonas afectadas por las lluvias, para eventualmente implementar un programa de apoyo dirigido específicamente a aquellas que sufrieron pérdidas por los efectos del clima, dijo a Gestion.pe el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.

Debido a las lluvias que azotan el sur y el norte del país, hay unas 802,668 mypes (con deudas por S/ 11,826 millones en total) con alto riesgo (630,661 mypes) y muy alto riesgo (172,007) de atrasarse en los pagos de sus créditos, según informó recientemente la central de riesgos Sentinel.

Si el Gobierno decidiera implementar un programa, ya no estaría dirigido a todas las mypes ubicadas en la zona de desastres, como sí ocurrió en el 2017, cuando el Estado puso al alcance de todas las mypes créditos blandos y bonos.

“El gran problema que hay es que no siempre queda claro que la situación de la empresa sea consecuencia de las lluvias o problemas de mercado. Lo que no podemos hacer es soltar una medida general, de rescate a empresas, en función de que pueden estar ubicadas en la zona afectada por las inundaciones. La idea es que el Estado no tenga que subsidiar a las empresas solo porque les va mal”, explicó el ministro de la Producción.

A fines de febrero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) activó la reprogramación de deudas para las mype, debido a los daños que pueden haberles ocasionado las lluvias. El Gobierno todavía evaluará la implementación de medidas adicionales.

“Quisiera que quede claro que esto (la eventual ayuda) lo vamos a hacer caso por caso. A diferencia del 2017 a lo que va hasta la fecha, el Fenómeno El Niño todavía no tiene un impacto tan masivo a nivel corporativo, así que queremos ser cautos y no anunciar todavía programas masivos en este tema”, agregó Pérez-Reyes.