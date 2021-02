El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló que el Estado peruano asumiría cerca de US$ 2,200 millones de deudas de empresas que obtuvieron créditos con garantía estatal y que no podrán ser pagados debido a la crisis del coronavirus.

Señaló que ese monto estimado de deuda es parte del programa denominado “Reactiva Perú”, y en el que colocaron a través de bancos poco más de S/ 52,000 millones (US$ 14,250 millones) con garantía estatal y a bajo costo para ayudar a las empresas.

“Este crédito tiene un riesgo, se estima que alrededor de un 15% del crédito no será pagado, el cual es una pérdida potencial para el Estado, que tendrá que honrar, no este momento ni este año, sino en el 2022, 2023, 2024 y 2025; honrar los créditos que no han sido pagados por las empresas”, afirmó Mendoza en una conferencia con la prensa extranjera.

El programa estatal, un nivel de estímulo económico histórico en el país minero, fue lanzado el año pasado cuando estalló la pandemia y benefició a medio millón de empresas, la mayoría pequeñas. Tras un año de periodo de gracia, comenzará a ser cancelada en mayo, con plazos de hasta 24 meses.

En esa línea, el ministro calculó que el “costo potencial máximo” de esta deuda a asumir sería de unos S/ 8,100 millones.

El funcionario dijo que debido a los problemas que afrontan las empresas, mayormente las micro y pequeñas firmas, el Ministerio de Economía y el Banco Central están alistando una reprogramación de deudas bajo el esquema de Reactiva Perú y también del banco estatal de fomento y desarrollo Cofide.

“Estamos trabajando en reprogramar estos créditos por dos años aproximadamente”, afirmó el ministro. “Con esta medida esperamos aliviar la situación de las empresas, esperamos correr el periodo de pago de estos préstamos complicados y confiamos en que con la recuperación macroeconómica que esperamos para este año, las empresas salgan de esta zona complicada”, subrayó.

La economía peruana se contrajo el año pasado 11.5%, según estimaciones oficiales, y para este año se espera una recuperación con un avance de 15%.

Perú dejará sin efecto desde marzo una cuarentena focalizada que había aplicado en febrero y anunció el reinicio de varias actividades comerciales tras una desaceleración de contagios y muertos por COVID-19.