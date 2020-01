En diálogo con Gestión.pe, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, hace un balance sobre la implementación de la Ley de Plásticos en el 2019. Según explica, hay bastante interés por información por parte de la población. Sin embargo, también se busca que el impacto de esta norma pueda darse en las zonas más alejadas del país. Por otra parte, también señala que su cartera trabaja en promover la economía circular como parte de la cultura empresarial del país. Aunque esto no tendrá un marco regulatorio, existe interés del sector privado por mayor eficiencia en sus procesos productivos, explica.

¿Cómo ha funcionado la ley de plásticos en estos primeros meses?

Ha generado mucha expectativa y todo el mundo está informado. Lo segundo es que todavía la gente se está acostumbrando a este cambio y hay empresas en el sector privado que nos están ayudando muchísimo. Hay empresas que han asumido el reto de quitar el plástico de un solo uso, buscar alternativas y no utlizarlo o incentivar a que la gente use bolsas de tela. Creemos que ha funcionado, sobre todo en Lima y en algunos centros urbanos en regiones. El reto es cómo logramos ese cambio en el resto del país porque todavía no tenemos sustitutos que uno pueda utilizar en todas las regiones del país.

¿Se ha pensado hacer algo para lograr esto?

Estamos haciendo un trabajo con el sector privado para buscar alternativas en regiones. Hay empresas que nos dicen que les interesaría poder tener transformación del bagazo de la caña de azúcar, no solo en Lima sino en regiones, que puedan ayudar a tener alternativas y difundirlo. Se está haciendo un trabajo interesante, por ejemplo, en la amazonía para tener alternativas hechas con hojas amazónicas. Inclusive se está usando la panca de choclo como alternativa para servir algunos platos. Hay alternativas que ya se están trabajando específicamente en regiones.

¿Qué sucede con los envases de plástico que se utilizan en supermercados?

Lo que está normado es el tema de la reducción y no utilizar plástico de un solo uso. Hay excepciones, que tienen que ver con la salubridad de la comida. Por ejemplo, para vender carne se debe tener sellado en un paquete de plástico. Son excepciones que se han previsto. La idea es que tendamos a encontrar sustitutos de eso. Por ejemplo, si uno va a comprar arándanos o aguaymanto, probablemente te lo van a dar en una cajita de plástico. Lo que estamos trabajando con las industrias es como esa cajita podría ser de PET (plástico) reciclado como el de las botellas de agua. Es parte del proceso de cambio de conducta que debemos tener y sobre todo de los patrones productivos de las empresas. Antes no tenías botellas que sean 100% de material reciclado, hoy ya se tienen. Antes todo el mundo usaba envases de tecnopor, hoy tienes alternativas que están hechos de bagazo de caña de azúcar, fécula de maíz, hay varias opciones.

Economía circular

¿Se va a crear un marco normativo para la economía circular?

Creo que las empresas que incorporan la economía circular ganan más plata. Son más rentables, más eficientes y más sostenibles. Lo que se busca es que no solo me preocupe de la calidad del producto que fabrico, sino que realmente me preocupe de donde vienen los insumos y a donde van los residuos. Cuando las empresas, y hay casos muy interesantes en el Perú, que se han hecho esta pregunta, han empezado a mirar y no quieren comprar insumos de bosques desforestados, o donde se usa el agua de forma ineficiente. Por otro lado, se preocupan de que van a hacer con sus residuos. Cuando han empezado a mirar qué se puede hacer con esos residuos, en algunos casos se han dado cuenta que lo pueden poner en valor. Entonces han sacado un segundo producto. Ese producto se vende en el mercado, tiene un precio y ahora están ganando más por ese producto o subproducto -que antes era un residuo- de lo que ganaban hace 10 años. En algunos casos, las empresas han decidido migrar a energías renovables y eso los hace más eficientes y competitivos. Una empresas que incorpora los conceptos de economía circular puede ser mucho más competitiva.

¿Hay un marco normativo para esto?

En realidad, como país lo que decimos es que queremos inversiones sostenibles. Hay lineamientos en todos los sectores para fomentar esta sostenibilidad. Más que marco normativo, los que estamos tratando de conseguir es que se tomen buenas decisiones empresariales sostenibles. Para poner un ejemplo: Yo soy una empresa que antes hacía producción de latas de leche y yo usaba un empaque de plástico, pero podría usar un empaque de cartón y ese cartón puede ser reutilizado posteriormente. O en mi diseño industrial, el envase tiene dos componentes. Puedo rediseñar el envase de mi producto y eso me hace más eficiente. El mercado es el que está marcando más que la normativa.

Es decir, ¿será más un cambio de cultura empresarial que una norma como tal que obligue?

No hay una norma que diga: ‘mañana aplicas economía circular’. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo es justamente para generar condiciones para ser más eficiente. Y la eficiencia es la característica principal de la economía circular.