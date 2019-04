Gobierno abandona promoción a través de Comisión de Productos Bandera, gremios dicen que es un error

La Comisión de Productos Bandera (Coproba) fue desactivada por el actual Gobierno en diciembre pasado, lo que implica un abandono del trabajo de promoción de 13 productos que habían sido seleccionados como símbolos del Perú en el exterior. Esta decisión ha sido criticada por gremios consultados y el ex viceministro de Mype e Industria , Juan Carlos Mathews.



Si bien la Coproba fue desactivada, mediante un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicado el 12 de diciembre del 2018, ya había sido debilitada desde el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), sostiene Mathews.

“Los resultados creo que fueron positivos porque en cualquiera de los 13 rubros ha habido un despegue significativo, no solo por el trabajo de la comisión en sí, sino también por los esfuerzos colectivos que la comisión lograba aglutinar: la Cancillería le daba prioridad en sus embajadas, luego el Mincetur hacía lo mismo con las oficinas comerciales del Perú en el exterior (OCEX), etc. Pero en el último tramo no se asignó partidas presupuestarias”, añadió.

La Coproba fue creada en el año 2004 con el fin de promocionar en el exterior productos y otras riquezas peruanas con características distintivas que los convierten en símbolos nacionales. Como resultado, por ejemplo, el Pisco fue promocionado con mucho mayor fuerza, hasta acercarse a su estatus actual.

Estos productos considerados bandera son los camélidos sudamericanos (alpaca, llama, guanaco y vicuña), el Pisco, la lúcuma, la Gastronomía del Perú, el algodón, la maca, la cerámica de Chulucanas, el espárrago, el café, la platería peruana, los caballos de paso, la quinua y el cacao.

La Coproba, presidida por el Mincetur e integrada por entidades públicas y privadas, tenía como objetivo promover dichos productos, de reconocida calidad y con potencial en otros mercados, para contribuir a su desarrollo y afianzar su identidad en el exterior.

Para cumplir con estos objetivos, la comisión canalizaba fondos de organizaciones internacionales y articulaba presupuestos en las diferentes instituciones públicas clave que la conformaban.

En la Coproba también participaban gremios empresariales como la Cámara Nacional de Turismo de Perú ( Canatur), cuyo presidente Carlos Canales señala que la comisión obtuvo importantes logros al posicionar la gastronomía y el Pisco en el exterior.

“Es un error haber desactivado esta comisión. Sin embargo, ya desde hace años se había abandonado. Los productos bandera eran referentes del país, por eso escogía a los productos con mayor potencial para lograr su internacionalización. Ahora no se destinan recursos para dar a conocer nuestros productos. Debería relanzarse la comisión”, dijo Canales a gestion.pe.

Por su parte, el gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao ( Appcacao), Luis Mendoza, señala que la mayoría de los esfuerzos por promocionar este producto se enmarcaron en la Coproba y que las instituciones del Estado continúan impulsándolo, a pesar de no existir la comisión. "Sin embargo, creo que este grupo debería seguir funcionando", expresó.

De una opinión similar fue Mathews, ex viceministro de Mype e Industria en el periodo agosto 2016-agosto 2017, quien señaló que a pesar de los logros de la Coproba, todavía es grande el techo de crecimiento de productos bandera como el Pisco, cuyas exportaciones en el 2018 alcanzaron los US$ 6’000,000.

Indicó que si bien el Pisco sigue siendo impulsado por la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) y se evidencian otros esfuerzos por seguir promocionando los productos que fueron catalogados como “bandera”, la existencia de la Coproba permitía una articulación más ordenada de los presupuestos y los esfuerzos.

“El Pisco ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pero tendría una posibilidad de crecer 10 veces más. Eso se puede multiplicar agresivamente si se continúa con una campaña como la que se hizo con Coproba, que implicaría llegar a nuevos mercados.

Es un producto que todavía no se conoce en muchos países del mundo, al igual que la maca. A mí me encantaría que en 10 años se exporte US$ 100 millones en pisco”, expresó Mathews, quien también ha sido director de Exportaciones de Promperú.