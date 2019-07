Gobernadores le responden al MEF por bajo gasto público: "El sistema está fallando"

Le responde del MEF. Luego que el ministro de Economía, Carlos Oliva, reclamará a los gobernadores regionales por el bajo gasto del presupuesto público que llegó a junio a 20%, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara , afirmó que la baja ejecución del gasto no solo se denota en los Gobiernos Regionales, sino también en el Gobierno Central con una ejecución de 25% a junio.

"No es que estemos fallando las regiones y los municipios, si no que es el sistema en sí (está fallando) y en ese sentido (es) que hacemos un llamado para hacer una planificación y una visión prospectiva de la gestión pública", precisó durante su intervención en el Gore Ejecutivo.

En ese sentido, dijo que la 'visión prospectiva' de debe hacer desde el punto de vista estratégico y operativo para de ese manera dinamizar y modernizar la gestión pública. "En lo personal, consideró urgente que se impulse la transformación digital: la digitalización de las redes y de la gestión pública porque, a través de ello, va a surgir la información (para una mejor ejecución del gasto)", apuntó.

"Por ejemplo, si los Gobiernos Regionales tener un balance –con un tablero de control– de cómo están avanzando las unidades ejecutoras. Lo necesitamos de manera urgente", comentó. En otro momento de su elocución, dijo que las autoridades regionales y alcaldes "no son capataces" a raíz del también reclamo hecho por la ministra de Salud, en la víspera, por la ausencia de los profesionales de salud en los centros médicos del interior del país.

"Ayer la ministra de Salud manifestaba que hay médicos que no llegan hacer su trabajo. Eso es cierto, no lo podemos negar, pero los Gobernadores y alcalde no podemos ser capataces. No podemos estar detrás de cada profesional para que cumpla con su labor. Ahí viene el sentido de responsabilidad de la personas", afirmó.

Consideró que una palabra clave para mejorar el gasto público es la 'eficiencia', que debemos plasmarla en el gasto público. "Y esa eficiencia lo vamos a consolidar siempre y cuando haya la articulación, y a que no es lo mismo descentralización con desconcentración. Lo que está haciendo el Gobierno es desconcentrando pero no descentralizando", advirtió Guevara .

Ante lo cual, pidió la instalación de ventanillas únicas. "Como puede ser posible que en las regiones -que hablamos del concepto de desarrollo territorial- existan diferentes programas nacionales: por una lado existe Agrorural, luego Serfor, INIA, Senasa, Sierra Sur, todos de manera desarticulada. Por eso estamos acordando con la ministra de Agricultura de que exista esa ventanilla única y más aún cuando hay diferencia salarial", puntualizó.