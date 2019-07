Gobernador de Moquegua asegura que pobladores están 'insatisfechos' con Quellaveco

Pobladores de Moquegua bloquearon en la víspera una zona de la región en el marco de las protestas contra el proyecto minero Quellaveco . Los ciudadanos exigen que el gobierno se pronuncie sobre sus demandas relacionadas a dicho proyecto (de la empresa Anglo American), la que actualmente en construcción.

A pesar que la empresa ha mencionado que se vienen cumpliendo los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo -como el referido a la contratación de mano de obra no calificada (MONC)- el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, dijo a Gestión que "lo real es que la sociedad civil no percibe un nivel de satisfacción en la ejecución de los compromisos".

Si bien Anglo American afirma que a la fecha, un 95% de la mano de obra no calificada es moqueguana; Zenón señaló que la actividad minera no necesita mucha de está mano de obra, "y en Moquegua, la mayoría de personas desocupada, subempleadas, es no calificada. Por eso hay insatisfacción", remarcó durante el 4° Foro Diálogos para el Desarrollo.

"Lo que tiene que hacer la empresa, y las que vengan, en el manejo, la captación o la selección de personal es que sea más transparente, más directa. Revisar el mecanismo, de manera que la población perciba que se está beneficiando", señaló.

En esta línea, el gobernador dijo está a favor de la población, pero resaltó que hay que ser racionales y objetivos, por lo que no se puede decir simplemente que la "minería no va". Ante lo cual, instó a que la empresa y los moqueguanos puedan continuar dialogando para llegar a una solución.