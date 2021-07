Un problema recurrente y que los últimos días se ha sentido en la capital es el desabastecimiento de GLP en los principales grifos de la ciudad, generándose una inmensa cola de transportistas que buscan abastecerse de este insumo -principalmente taxistas- que es más barato en comparación al diésel.

¿Qué razones están detrás de este desabastecimiento? Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) explicó a Gestión que una de las principales razones es el fuerte oleaje que se viene registrando en el litoral desde el último sábado 10 de julio, lo que está afectando la descarga de este insumo que el Perú importa.

“Esta situación está generando problemas de descarga de los buques que llegan hasta el Callao. Este proceso toma generalmente 3 a 4 días, pero en estos momentos no están descargando ante el fuerte oleaje. Ante ello los stocks mínimos ya no pueden abastecer a la ciudad de Lima ”, afirmó.

Agregó que Lima no es la única que está sufriendo este desabastecimiento, ya que en el caso del norte -la planta de Talara tiene problemas desde hace tiempo- por lo que muchas empresas de esta parte del país vienen a abastecerse en Lima, por lo que la capital se ha convertido en el principal punto de abastecimiento de todo el país.

“Todas las unidades de la capital que cargaban (de GLP) en el Callao más las del norte -ahora- están yendo a la planta de Pluspetrol en Pisco para abastecerse la que se ha visto sobrepasado por la alta demanda de cisternas que están llegando. Lamentablemente no tiene la capacidad suficiente para abastecer a todas, por tal razón ellos se soportaban de los terminales del Callao y Talara”, argumentó.

Esta situación -expresó el empresario- está generando sobrecostos en las empresas envasadoras ya que los c amiones cisternas que distribuyen el GLP están quedándose un promedio de tres días en Pisco, ante la alta demanda.

“Hasta hace unos días ir a Pisco tomaba aproximadamente 12 horas ya que si mi camión cisterna iba a las 6 de la mañana, en la tarde ya estaba en Lima. No obstante, en estos momentos están tres días cuadrados los camiones cisternas en Pisco -en promedio- lo que incrementa fuertemente el flete. A esta situación se suma el aumento de precios que han sufrido los combustibles líquidos. Por cada día que un camión cisterna está parado nos cobran S/ 500 diarios a lo que se agrega el aumento en S/ 1.40 del combustible y de los peajes. Todo este sobrecosto impactará al precio final de GLP de venta al público”, explicó.

¿Por qué este desabastecimiento se está sintiendo en los grifos? Al respecto, dijo que ello se debe a que la mayoría de empresas envasadoras -ya que no todas atienden a los grifos- prefieren abastecer al consumo domiciliario de GLP (balones de gas) que a grifos debido a que un auto que usa GLP puede usar como producto alternativo la gasolina, con lo cual no se vería afectado por un desabastecimiento.

No ocurre lo mismo con el consumo con el consumo doméstico que no tiene un combustible de reemplazo. “Se esperaría -según los últimos datos de la Marina de Guerra del Perú- que este oleaje anómalo continué hasta el viernes, por lo que se está restringiendo la venta a los grifos y a los distribuidores se vende la mitad para evitar el acaparamiento. Se esperaría que en Pisco se abran más puntos de despachos”.

Acotó -respecto a precios- que el rango de precios GLP en balón de gas (para consumo doméstico) se está moviendo entre S/ 45 a S/ 50, en promedio.

-Almacenamiento-

Tomándose que el desabastecimiento de GLP es un problema recurrente, ¿qué pasa con el almacenamiento de este combustible? ¿hay forma de evitar su escasez? Vásquez de SPGL indicó que existe una normativa que exige a importadores y a mayoristas a contar con una cantidad mínima (de GLP) de almacenamiento por seguridad.

“La norma decía que se debía tener 15 días de reservas en relación a su venta diaria. Es decir, si vendo 1,000 toneladas diarias, debo tener una reserva de 15,000 toneladas, pero si mi esfera de almacenamiento tiene capacidad de 15,000 toneladas quiere decir, ¿que no puedo tocar nada de mi esfera? Esta norma era inaplicable en la práctica ya que demandaba construir más cisternas para almacenamiento cuando una cisterna es carísima. Demandaba una inversión demasiado grande”, anotó.

En vista de ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) bajó el número de días a cinco. Es decir, actualmente hay una reserva de cinco días, “pero si el problema de mar pasa los cinco días, nos vamos a quedar sin GLP”.

-Grifos-

Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp), recordó que no es la primera vez que se registra desabastecimiento de GLP en grifos dado que el Perú consume más GLP -valga la redundancia- del que produce.

“El desabastecimiento de ahora es por condiciones climatológicas que impiden que los barcos que traen GLP del exterior puedan descargar. Esta situación recurrente de desabastecimiento podría superarse si fuéramos más previsores”, opinó.

En ese sentido, subrayó que el desabastecimiento actual es el resultado de malas decisiones gubernamentales tomadas en los últimos años.

“Decisiones tales como no prever que se necesitan más espacios de almacenajes para guardar GLP con lo cual la ciudad podría estar abastecida por más tiempo. No es solo un problema de infraestructura, ya que poner esferas de almacenamiento en todos los puertos no sería económicamente posible cuando ¿no sería más conveniente -acaso- consumir el combustible que tenemos en vez de estar importándolo?”, reflexionó.

Consideró que se debe promover el uso de gas natural, que es el combustible que tiene el país, para evitar sufrir las consecuencias de la falta de GLP. “Lo que está pasando ahora es resultado de la ausencia de una decisión política acertada y coherente con la política energética de masificación del gas natural que la tenemos desde antes del 2014. Si la hubiéramos puesto en práctica, ahorita no estaríamos sufriendo los embates de la escasez de GLP ya que estaríamos consumiendo más gas natural y menos GLP (de Camisea sale el 80% del GLP)”, remarcó.

¿Cuántos grifos están sin GLP? Lazo aseguró que esta situación la está sufriendo todo el mercado nacional.

“No se puede saber con exactitud cuántos están en desabastecimiento total porque depende de los inventarios que tienen. Ayer fue el tercer día de desabastecimiento de GLP en varios grifos y persistirá hasta que se solucione. Lamentablemente, la escasez de GLP es como el friaje, a cada rato se da. La solución es la ejecución de la política energética para promover el uso de gas natural”, puntualizó.