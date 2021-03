Los gimnasios y centros de entrenamiento del Perú viven una situación cada vez más crítica al no poder operar durante más de once meses. A ello se suma la necesidad de solventar gastos y más de 20,000 profesionales que no pueden trabajar y están a la espera de la reactivación del sector. El sector está reportando pérdidas acumuladas por US$ 150 millones, distribuidos entre la quiebra de pequeños establecimientos y la paralización que el Gobierno ha dispuesto.

Por tal motivo, el gremio de Gimnasios del Perú conformado por las marcas más grandes y líderes del sector: Bodytech, Sport Life y Smart Fit, advirtieron que las únicas responsables de esta situación son las autoridades que han dispuesto el cierre de las operaciones sin importar el aporte que los profesionales realizan al fortalecimiento de la salud de las personas.

En tal sentido, el gremio envió una carta al presidente Francisco Sagasti solicitando denominar como actividad esencial al deporte y al ejercitamiento profesional en espacios seguros como los gimnasios, además de ser considerados como pieza clave para combatir los efectos de la pandemia y no como una actividad de entretenimiento.

Enrique Mosquera, Gerente de Operaciones de Bodytech Perú, sostuvo que las compañías agrupan a más de 20,000 empleados directos e indirectos y ayudan a más de 1 millón de personas a fortalecer su salud física y emocional.

Añadió que está comprobado que el ejercicio y la actividad física contrarrestan múltiples factores que van en contra de la salud física y mental de las personas. Por ello, considera que los gimnasios y centros de acondicionamiento cumplen un rol para fortalecer la salud física y emocional.

En la actualidad, siete de cada 10 peruanos presentan algún problema de sobrepeso u obesidad, generando problemas respiratorios, hipertensión y diabetes, los cuales son factores de riesgo para desarrollar casos graves de Covid-19, según el Ministerio de Salud (Minsa).