El cierre de gimnasios en el país creció un 10% más y, en vista de la llegada del verano, piden ampliar el aforo a 70% y que se puedan usar las duchas. El factor persistente que limita su reactivación es el aforo reducido a 60%, afirmó la Asociación de Gimnasios del Perú (AGP).

El presidente de la AGP, Enrique Fernández, dijo que a esos factores en contra también se suma la reanudación del pago del precio habitual de alquiler, el aumento de gimnasios clandestinos y los obstáculos que habrán en un futuro como, por ejemplo, restringir el ingreso a espacios cerrados para los que no cuenten con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Indicó que aún siguen trabajando con las membresías de un año paralizadas en la cuarentena, a excepción de aquellas que eran cortas y que ya concluyeron su tiempo, permitiendo un 10% más de nuevos clientes. Como se recuerda, antes trabajan solo al 50% de aforo, y el 30% correspondía a estas membresías paralizadas, lo que dejaba solo un 20% de aforo disponible para nuevos usuarios.

Sin embargo, no todos retornaron a los gimnasios apenas reabrieron, algunos volvieron hace dos o tres meses, lo cual alarga el espacio reducido para nuevos clientes. Solo menos del 5% ha podido devolver las membresías en dinero.

Ante la incertidumbre de volver a cerrar sus instalaciones, algunos gimnasios han optado por dejar las matrículas de un año y ahora prefieren cobrar por entre uno y tres meses.

“Con el 60% no varía casi nada, no podemos llenar gimnasios y la situación es igual a como si estuviéramos en 50%. En mi gimnasio no me podría arriesgar a cobrar paquetes de un año o seis meses, pero hay quienes se están arriesgando”, remarcó Fernández.

Regularización de precios por alquiler

Durante la época más crítica de la pandemia se redujo el precio de alquiler de locales a 60%, pero hoy los propietarios han retomado los precios al 100% en Lima, Tacna, Ica y otras zonas al sur del país. Ante esto, los propietarios de los gimnasios están optando por otros trabajos y también aumentando la venta de suplementos para poder cumplir con los alquileres.

En Miraflores o San Isidro el alquiler es en dólares, lo cual se complica aún más con el tipo de cambio actual que fluctúa en S/ 4. Sin embargo, en provincias la situación es diferente, la mayoría paga su alquiler en soles y los que pagan en dólares han logrado cambiarlo a soles.

Obstáculo a futuro

En vista del reciente decreto supremo que limita el ingreso a espacios cerrados solo para los que cuenten con ambas dosis contra el COVID-19, a regir desde el 15 de diciembre, la AGP está analizando cuáles serían sus alternativas, dado que algunos ya cuentan con membresías pagadas.

“Estamos hablando con abogados y ver qué podemos hacer con esta restricción que está por llegar. Hay personas que no se quieren vacunar y van a pedir la devolución de su dinero otra vez, pero nosotros tampoco estamos en condiciones para perder clientes”, expresó.

Fernández sostuvo que le preocupa que los usuarios decidan acudir a gimnasios clandestinos, en vista de que no tienen fiscalización y permiten que no se usen mascarillas, no hay distanciamiento social y permiten incluso el uso de duchas, lo cual no está permitido según las restricciones oficiales.

“La apertura de duchas es otro pedido al gobierno, porque con la llegada del verano los clientes van a dudar en asistir al gimnasio”, agregó.

Por otro lado, los profesores de baile que dejaron de trabajar para los gimnasios han aumentado su presencia en los parques y que si bien tienen autorización de las municipalidades, muchas veces no cuentan con los protocolos de bioseguridad debidos.

Por lo general, son clases de aeróbicos y cuestan S/ 5 la hora. Un profesor podría ganar cerca de S/ 150 por hora de acuerdo al público que tengan, mientras que los gimnasios pagan entre S/ 40 y S/ 45 la hora de clase.

“Tuvimos reuniones virtuales en marzo con la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Ministerio de Producción y Ministerio de Salud para pedir que haya mayor fiscalización, pero nos dijeron que tenían poco personal”, señaló.

Esto guarda relación con el pago de planilla, los trabajadores que aún quedan mantienen sueldos mínimos y en algunos casos un 10% más. Antes de la pandemia ganaban incluso comisiones de acuerdo a sus funciones. Asimismo, hoy los trabajadores deben realizar otras funciones que antes no hacían como mantener los protocolos de bioseguridad y desinfección de máquinas y piso.

Crece demanda por suplementos

Hoy las personas que acuden a los gimnasios están consumiendo más suplementos como proteínas, multivitamínicos y aminoácidos. Fernández comentó que, en su caso, las ventas de suplementos se incrementaron en un 20% de lo que se vendía en época prepandemia.

“Las personas se están preocupando más por su salud, tanto las personas dedicadas al mundo fitness como los nuevos usuarios que llegan a los gimnasios para llevar una vida mas saludable”.

Las marcas peruanas Universe Nutrition y Winner Nutrition son las más reconocidas y accesibles para los gimnasios del país, pero también se trabaja con proveedores de suplementos americanos como Lab Nutrition y Nutripoint.

