Los precios del petróleo, barril de West Texas Intermediate (WTI), a un mes, de referencia en Estados Unidos, se ubicaron en US$ 85.62 el 14 de octubre (ver gráfico), luego de haber estado en niveles mínimos (desde enero) US$ 76.71 el 26 de setiembre, según datos del portal Bloomberg.

Para Diego Rosales, economista y especialista en hidrocarburos de Macroconsult, sí habría un impacto al alza en las cotizaciones internacionales de crudo, debido al recorte, pero sin pasar el techo de los US$ 100 por barril. “Posiblemente se mantengan oscilando entre los US$ 80 y US$ 100″, precisó.

Ante ello, es posible que haya una ligera tendencia al alza en el último trimestre del año en los precios locales de combustibles, en particular los que están fuera del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y por lo tanto sujetos a la volatilidad del crudo, como los gasoholes de 90 y 95.

“Este rebote del crudo que estamos viendo tiene un impacto en las importaciones que hacemos de diésel o gasolina, por lo que deberíamos también esperar un ligero rebote en los precios locales (de gasolinas) hacia adelante, o que se estabilicen en sus niveles actuales. Sin embargo, otro factor que también las impulsa sucede desde el frente local, que es el establecimientos de cuotas en las principales plazas de abastecimiento de Lima y norte del Perú (ver nota)”, señaló.

Rosales mencionó que sería factible ver al gasohol 95 en niveles promedio nuevamente por encima de los S/ 20 por galón en los siguientes meses -ver gráfico-, aunque no espera que se toquen los picos del julio, pues esos registros involucraban precios del crudo por encima de los US$ 100.

Fuente: Macroconsult

Petróleo no impactaría

Katherine Salazar, analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, mencionó que no prevén impactos o presiones adicionales a los precios de la gasolina vinculados a la cotización del crudo. Esto debido a que no se avizora una tendencia al alza en los precios del petróleo por el reciente recorte.

“Esta volatilidad no afecta nuestras proyecciones del precio del crudo promedio para fin de año.. El mercado siempre se adelanta y vemos que ya absorbió el recorte de producción, y por eso vimos un salto por encima de los US$ 90, pero sin pasar un nivel técnico de US$ 95 que sí hubiese significado un cambio de tendencia al alza. Luego bajó nuevamente. Entonces, por el lado de la cotización del crudo, no vemos impacto en los precios locales de gasolina; sin embargo, de haber más recortes sí habría un sesgo al alza”, anotó.

Diego Camacho, economista internacional de Research de Credicorp Capital, señaló que es posible que la cotización del petróleo se mantenga alrededor de sus niveles actuales hacia fin de año, pues el recorte de la producción del commodity viene acompañado de un escenario de desaceleración con posibilidad de recesión.

Asimismo, destacó como otro factor que atenúa el escenario de aumento de precios es la orden de liberación de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos, tras la reducción de oferta anunciada por el cartel petrolero.

“El anuncio de la OPEP lleva a la posibilidad de que el petróleo suba; sin embargo, cuando se incorpora la caída prevista en la demanda para el 2023, el escenario no es claro sobre un aumento en la cotización. Por otro lado, lo que sí hace este escenario es marcar un piso de caída, que es cercano a sus niveles actuales. Los aumentos marcados en el precio no se descartan, pero están más vinculados a cómo avance el conflicto geopolítico con Rusia”, indicó.

