De acuerdo con la norma se reducirá el límite superior del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) de S/ 13.50 a S/ 12.10, una reducción de S/ 1.40. Es decir, este será el precio que se venda al por mayor hasta finales de agosto.

De esta manera, el subsidio del Estado para este combustible casi se duplicará al pasar de S/ 2.50 a S/ 4.99 por galón. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta medida permite compensar la eliminación de la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pero de forma más focalizada.

“Sin este esfuerzo fiscal el precio promedio del diésel al consumidor estaría en S/ 23.6 en lugar de S/ 17.3 por galón”, afirmó. Para el MEF este es un esfuerzo temporal y luego se evaluará su continuidad.

Subirá el gasohol de 90

Si bien la norma publicada por el Gobierno también mantiene a las gasolinas de 84 y 90 octanos, así como el gasohol de 84 octanos y el GLP a granel dentro del FEPC, hasta el 30 de setiembre próximo, el gasohol de 90 octanos no tendrá ningún tipo de subsidio. Este último combustible es el más usado en el país.

Al no estar incluido en el FEPC, sumado a la eliminación de exoneración del ISC (cuya vigencia termina el 30 de junio próximo), el precio del gasohol de 90 octanos subirá desde el 1 de julio.

El economista de Macroconsult, Diego Rosales, afirmó que el incremento inmediato será de S/ 1.34, que es el monto que paga dicho combustible por ISC.

Precisó que hasta el 26 de junio el precio promedio del gasohol de 90 octanos se encuentra en S/ 22.3 por galón. Es decir, con la inclusión del ISC pasaría a costar alrededor de S/ 23.70 por galón, en promedio.

MEF: Medida es un esfuerzo que realiza la caja fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, indicó que este es un gran esfuerzo que va a realizar la caja fiscal para aliviar el incremento de costos que tiene el sector transporte por efecto del incremento de los combustibles y que a su vez impacta en la economía de los ciudadanos.

En los últimos meses el precio internacional del petróleo y sus derivados, entre los que se encuentra el diésel, ha registrado un fuerte incremento y una alta volatilidad. Así, en las últimas semanas, el precio internacional del petróleo estuvo fluctuando entre US$ 110 y US$ 120 el barril, mayor a lo registrado a fines de enero, cuando el barril se cotizaba en US$ 83.