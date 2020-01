En una nueva columna de opinión, el economista Manuel Romero Caro cuestiona la posible demanda que pueda tener el proyecto de Gasoducto del Sur (GSP). Según señala Romero, la demanda futura del GSP nunca estuvo asegurada. Esto si se tiene en cuenta que el contrato obligaba al transporte de 500 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) para garantizar el pago de US$ 900 millones anuales.

“En el GSP era vital determinar por anticipado la demanda futura de gas en el sur, pero ProInversión, el MEF y el MEM decidieron no contratar ningún estudio de mercado. Peor aún, ya ProInversión había contratado anteriormente un estudio “Mercado Energético de la Macrorregión Sur”, elaborado por el Consorcio R. García Consultores; Arcan y Corsanac. El que presentan tres escenarios de demanda (alta, media y baja con proyecciones hasta el 2030). Y en ninguno se llega a los 500 mmpcd establecidos. Siendo la demanda más alta 391 mmpcd, al final del 2030. Lo que evidencia que la meta del GSP estaba claramente sobredimensionada”, señala Romero Caro.

Por otra parte, recuerda que el exviceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara afirmó en mayo del 2019 que “siempre está la incógnita” de cómo se va a desarrollar una mayor demanda por gas. “Lo que confirma que el ducto, a pesar de haber transcurrido más de 5.5 años desde que firmó el contrato del GSP, no tiene demanda suficiente que lo justifique”, comentó.

Así, Romero Caro estimó que, si se hubiera finiquitado la ejecución y operación del GSP bajo el contrato que se firmó, los consumidores eléctricos hubieran subsidiado los ingresos garantizados de las empresas ya que no se hubiera alcanzado al transporte de los 500 mmpcd.

“Se considera que durante los primeros cinco años en que hubiera operado el GSP (2019-23), la demanda del sur habría sido muy reducida. Y si se estimara generosamente que la demanda real del gas a ser transportada llegara a los US$ 100 millones, ¡¡los subsidios promedio en los primeros cinco años serían US$ 800 millones anuales!!, US$ 4,000 millones”, apuntó.